"Biće sjajno videti reakciju navijača!" Željko Obradović pred gostovanje Partizanu

Željko Orbadović se vraća u Beogradsku Arenu.

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Derbi 5. kola Evrolige igra se u Beogradu, gde Partizan Mozzart Bet sutra od 20.30 dočekuje Panatinaikos.

Jasno je da je centralna figura ovog okršaja Željko Obradović, koji se pred put u Beograd obratio brojnim predstavnicima medija.

- Očekujem, pre svega, tešku košarkašku utakmicu. Navijači Partizana radiće ono što osećaju. Igramo utakmicu Evrolige sa ekipom koja igra izuzetno na početku godine i sa mnogo mnogo kvaliteta, kao i dobrom odbranom. Trudili smo se da se pripremimo da odigramo najbolje što možemo - počeo je Obradović.

Ovo je prvo gostovanje Zelenih u Evroligi, jer su do sada ostvarili četiri pobede iz isto toliko utakmica, ali su sve one bile kod kuće, a ako neko zna kako je igrati u Beogradu, onda je to Obradović.

- Lično znam i mislim i da igrači znaju. Partizan ima neverovatnu podršku navijača, biće bi sjajno videti njihovu reakciju, ovog puta sa strane i u utakmici Evrolige.

Šta je ključno u utakmici protiv Partizana, upitan je najtrofejniji evropski trener.

- Oni su tim koji ima najviše ukradenih lopti. Oni su tim kod koga sve dolazi iz odbrane, imaju sposobnost da igraju u mnogim formacijama i sa mnogo dobrih igrača. Za sada im ide veoma dobro - rekao je Obradović pred polazak za Beograd.