Politika

GORAN ŠARIĆ O BLOKADERIMA: "Sledi im nokaut"

В. Н.

11. 10. 2026. u 21:34

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PRVI na listi i nosilac liste, „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“, Aleksandar Vučić, gostovao je u Hit Tvitu na TV Pink. Pored njega u studiju su i istoričar Goran Šarić, Vukša Dragović "Srpski suverenisti", novinarka Kurira Snežana Petrović i novinarka TV Pink Gordana Uzelac.

ГОРАН ШАРИЋ О БЛОКАДЕРИМА: Следи им нокаут

Foto: printskrin TV Pink

 - To je prednost (odgovor na pitanje da li je skromnost Aleksandra Vučića slabost ili prednost, prim aut.). On će vas pobediti na svim izborima. On se nije naljutio, on se fokusira. Osam rundi trpimo pljuvanje, mržnju, sad dolazi nokaut - kaže Goran Šarić.

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