Politika

„BORIĆEMO SE ZA ŽIVOT SVAKOG DETETA!" Vučić najavio milionska ulaganja u zdravstvo: Nove bolnice, domovi zdravlja i savremeni lekovi (VIDEO)

В.Н.

12. 10. 2026. u 07:25

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ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste i prvi na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" istakao je značaj razvoja zdravstva u Republici Srbiji.

„БОРИЋЕМО СЕ ЗА ЖИВОТ СВАКОГ ДЕТЕТА! Вучић најавио милионска улагања у здравство: Нове болнице, домови здравља и савремени лекови (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/SNS

- Dobijem li vaše poverenje kao predsednik Vlade Srbije, svi ćete dobiti uredne, nove i u potpunosti rekonstruisane bolnice i domove zdravlja i ovaj novac ćemo sami da uložimo. Borićemo se za život svakog deteta i svakog starijeg čoveka i videćete nove lekove, uskoro, koje ćemo da prihvatamo, a to su desetine i stotine miliona evra za državu. Bude li potrebno, plaćaćemo još više zato što je zdravlje naših ljudi najpreča i najvažnija stvar - naglasio je Vučić.

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