Milan skoro pola decenije bez trijumfa protiv Sasuola: Rosoneri ponovo ostali bez "celog plena"

Fudbaleri Sasuola i Milana odigrali su nerešeno 1:1 u meču šestog kola italijanske Serije A.

Massimiliano Carnabuci/IPA Sport / ipa-agency.net / PA Images / Profimedia

4 i po godine su prošle od kako je Milan slavio na gostovanju Sasuolu, a to se nije promenilo ni danas.

Dobrim delom utakmice delovalo je da ekipa Rubena Amorima drži čvrsto kontrolu utakmice, ali ne uspevaju da dođu do pogotka. Ipak i to se promenilo u 63. minutu kada je Adrien Rabio pogodio mrežu domaćeg tima.

Međutim, radost rosonera trajala je samo pet minuta. Loša reakcija odbrane posle kornera i najbolje se snašao Odental koji je ugurao loptu u gol za 1:1.

Do kraja meča je čak bolje šanse imao i Sasuolo, pa Milan može da bude zadovoljniji, jer su lako mogli bez i jednog boda da se vrati u grad mode.

Što se tiče srpskih asova, Strahinja Pavlović je odigrao ceo meč za Milan i dobio je žuti karton, a Nemanja Matić je igrao za Sasuolo do 79. minuta.

Milan je sad peti na tabeli sa 12 bodova, a Sasuolo deseti sa osam.