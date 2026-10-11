Grobari očima ne veruju: Partizan uradio nešto što nije viđeno u Humksoj ove sezone!

Crno-beli posle mnogo muka slavili protiv Novog Pazara.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Golom brazilskog napadača Žea, izabranici Saše Ilića stigli su do nova tri boda i slavili rezultatom 1:0.

U 11. kolu Superlige Srbije, "parni valjak" je upisao isti broj poena, ali se i dalje nalazi u donjem delu tabele elitnog ranga.

Ni najstariji navijači Partizana ne pamte kada je klub iz Humske beležio ovako loše rezultate u nacionalnom šampionatu.

Uspeh nad Pazarcima bi mogla da bude najava boljih dana, a gotovo neverovatno zvuči podatak da su crno-beli prvi put ove sezone uspeli da sačuvaju mrežu na superligaškoj sceni!

Odbrana crno-belih se nije proslavila u prethodnom periodu, pa je na devet utakmica primila čak 19 golova, odnosno u proseku više od dva po meču.

Sigurno da ni navijači Partizana nisu mogli da veruju da su njihovi miljenici prvi put u sezoni začarali mrežu, iako su gosti sa Jošanice dva puta pogađali okvir gola.

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