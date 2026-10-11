Politika

DRAGOVIĆ: CRTA je na vrhu od njih potiče obuka kao da napadaju policiju

В. Н.

11. 10. 2026. u 21:55

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PRVI na listi i nosilac liste, „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“, Aleksandar Vučić, gostovao je u Hit Tvitu na TV Pink. U studiju su i istoričar Goran Šarić, Vukša Dragović "Srpski suverenisti", novinarka Kurira Snežana Petrović i novinarka TV Pink Gordana Uzelac.

ДРАГОВИЋ: ЦРТА је на врху од њих потиче обука као да нападају полицију

Foto: printskrin TV Pink

- Na vrhu je CRTA, građanska inicijative, Beogradski centar za bezbednosnu politiku, organizacija TRAG. CRTA je najsitaknutija i vodi gotovo sve. Obuka kako da napadaju poliiciju potiče odatle. Tu je i David Krstić, pravnik, koji se isto time bavi - istakao je Dragović.

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