Politika

"VOĐENA JA KAMPANJA 10 GODINA, NEKIM LJUDIMA JE SVEST ISPRANA" Vučić: Rašić više mrzi Srbe od Kurtija, zalaže se za nezavisno Kosovo

Новости онлине

11. 10. 2026. u 22:01

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ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", ukazao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na kampanju laži koja se vodila godinama u nazad.

ВОЂЕНА ЈА КАМПАЊА 10 ГОДИНА, НЕКИМ ЉУДИМА ЈЕ СВЕСТ ИСПРАНА Вучић: Рашић више мрзи Србе од Куртија, залаже се за независно Косово

Foto: TV Pink/Printksrin

- Kako su napali RTS. Ubili 16 ljudi. Šta su naši ljudi uradili? Moja majka je bila zamenik urednika te večeri. Stranci su iza toga stajali, a jeda su čekali da se mi pohvatamo za vratove. Nije lako pobediti zbog ogromnog novca. Ne mogu da odgovorim na sve laži, koje su tu 24/7. Šta treba da govorim? Ja sam ipak čovek, volim svoju decu, nikada nisam podigao ruku ni na jednu ženu, dete. Nikada. Kada vi vodite kampanju svakoga dana na taj način i vama postane svejedno šta je sadržaj toga. Mi ponekad imako posla sa ljudima kojima je svest isprana. Razumete da je njima kolo u Nišu predvodio Aljbin Kurti. Rašić je veći Aljbin Kurti od Aljbina Kurtija. On hoće da pobedi sloboda. Veći kriminalac i više mrzi Srbe i zalaže se za nezavisno Kosovo i da svi Srbi nauče albanski i ne govore srpski. U Nišu su rodoljubi, ali ljudima je rečeno Aljbin Kurti je divan. Deset godina je to rađeno. Tri godine je vođena kampanja oko Jovanjice. U Skupštini kaže Miki Aleksić "Taj bata nije Andrej Vučić". Jelena Zorić kaže da je laž. Ali ljudi me sad mrze - kaže Vučić.

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