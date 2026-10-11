Fudbal

"Zaslužili smo više": Strahinja Pandurović se oglasio posle poraza od Partizana

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

11. 10. 2026. u 20:40

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TRENER Novog Pazara može da žali za propuštenim šansama u Humskoj.

Заслужили смо више: Страхиња Пандуровић се огласио после пораза од Партизана

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Crno-beli su u 11. kolu Superlige Srbije pobedili sa 1:0, a posle meča se oglasio strateg gostiju Strahinja Pandurović.

Mogu da budem zadovoljan s obzirom na to da nemamo ovde dobre rezultate u poslednjih 10 utakmica. Prezadovoljan sam prvim poluvremenom, ne znam više ni koliko smo puta okvir gola pogodili, ali mislim da smo zaslužili više. Kad imamo prostor da se nadigravamo, imamo jako bitne utakmice u narednom periodu. Partizanu i Saletu Iliću od srca želim sve najbolje - rekao je Pandurović.

Nije mu bilo lako da vodi utakmicu protiv bivšeg kluba.

Teško jeste... Posle decenije na raznim pozicijama, malo su pomešana osećanja, ali maksimalno moramo da odradimo posao. Ja sam sada u Novom Pazaru i želim da odradimo posao najbolje moguće - zaključio je Pandurović.

Novi Pazar je posle ove utakmice na osmom mestu na tabeli sa 13 bodova. Partizan je na 10. poziciji sa 11.

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