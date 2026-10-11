Politika

ZA NJIH ĆE BITI ŠOK KADA VIDE REZULTATE IZBORA Vučić: U Gruziji su ih počistili sa ulica, sada imaju stopu rasta 8 posto

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11. 10. 2026. u 21:53

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ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink, da će za blokadere biti šok kada vide rezultate izbora.

ЗА ЊИХ ЋЕ БИТИ ШОК КАДА ВИДЕ РЕЗУЛТАТЕ ИЗБОРА Вучић: У Грузији су их почистили са улица, сада имају стопу раста 8 посто

AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Oni su bili sigurni da pobeđuju, to će za njih da bude šok kad budu videli izborne rezultate. Prošli put su najavljivali nasilje, a kad su videli razliku, odustali su od svega - rekao je Vučić i osvrnuo se na Gruziju u kojoj su bili protesti, a koja je najbrže rastuća ekonomija.

- Počistili su ih sa ulica. U Gruziji nisu ostvarili svoje namere. Oni su najbrže rastuća ekonomija od Kine do Evrope, imaju stopu rasta 8 posto. Mnogo zatrovanog vazduha ovde ima zbog laži koje su gurali Nova S i N1. Uspeli smo da stabilizujemo sve stvari , jer sam naučio da trpim kao zver. Rekli su "Vučićev uspeh je to što je mogao da trpi kao zver". Istrpeo sam to sve i sad ih polako, al isigurno pobeđujemo. Razlika će biti u stotinama hiljada glasova - kaže Vučić.

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