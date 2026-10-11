ZA NJIH ĆE BITI ŠOK KADA VIDE REZULTATE IZBORA Vučić: U Gruziji su ih počistili sa ulica, sada imaju stopu rasta 8 posto
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink, da će za blokadere biti šok kada vide rezultate izbora.
Oni su bili sigurni da pobeđuju, to će za njih da bude šok kad budu videli izborne rezultate. Prošli put su najavljivali nasilje, a kad su videli razliku, odustali su od svega - rekao je Vučić i osvrnuo se na Gruziju u kojoj su bili protesti, a koja je najbrže rastuća ekonomija.
- Počistili su ih sa ulica. U Gruziji nisu ostvarili svoje namere. Oni su najbrže rastuća ekonomija od Kine do Evrope, imaju stopu rasta 8 posto. Mnogo zatrovanog vazduha ovde ima zbog laži koje su gurali Nova S i N1. Uspeli smo da stabilizujemo sve stvari , jer sam naučio da trpim kao zver. Rekli su "Vučićev uspeh je to što je mogao da trpi kao zver". Istrpeo sam to sve i sad ih polako, al isigurno pobeđujemo. Razlika će biti u stotinama hiljada glasova - kaže Vučić.
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