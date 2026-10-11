NVO HIDRA Vučić: Svi su uvezani i rade za strane vlade, po receptu koji je CIA razvila
PRVI na listi i nosilac liste, „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“, Aleksandar Vučić, gostovao je u Hit Tvitu na TV Pink. U studiju su i istoričar Goran Šarić, Vukša Dragović "Srpski suverenisti", novinarka Kurira Snežana Petrović i novinarka TV Pink Gordana Uzelac.
- Ko njima prebacuje pare? Oni prebacuju svima drugima. Hidra je pravi termin. Za zborove - da bi isplatili novac i da bi to stizalo u kešu - na račun jednog od glavnih aktivista leglo je 1,5 miliona evra. Oni su to podelili preko različitih ljudi iz NVO sektora, napravili 700 uplata po 2000 i nešto evra. Oni rade za račun svojih vlada. NVO su stvorene kada je CIA razumela da ne mora da vodi ratove i sukobe, a da može da menja režime, kada su na primer doveli Rezu Pahlavija u Iranu. Shvatili kako se to radi. Svi su to naučili. Svi su uvezani. Da me neko sad upuca ovde, ne bi se ambasadori ujutru uzbudili naročitp. Ako neko pogleda popreko i kaže CRTA nije najbolja organizacija na svetu. Zato sam izrazio divljenje Vukši. Koliko ljudi iz vlade je smelo išta da kaže? Da ih neko popreko pogleda, eto sastaje se kolegijum da razmatra o tome - kaže Vučić.
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