"Mogu da doprinesem na mnogo različitih načina!" Jokićev adut iz Evrolige pred početak nove sezone Denvera u NBA ligi
Alfa Dijalo spreman za početak nove sezone Denver Nagetsa u NBA ligi.
- Mislim da će moja svestranost doći do izražaja kako sezona bude odmicala. Mogu da doprinesem na mnogo različitih načina. Sve će zavisiti od toga šta treneri budu tražili od mene. U odbrani mora da se vrši pritisak na lopti, da budete brzi u radu nogu, ostanete između protivnika i koša i otežate mu šut - rekao je Dijalo, prenosi BasketUSA.
Dijalo je primetio i određene sličnosti između Adelmenovog pristupa i načina rada evropskih trenera.
- Rekao bih da je pomalo poput evropskog trenera. Veoma je intenzivan. Vrš i pritisak na igrače, ali takođe zna i kako da ih ohrabri.
Protivnici u NBA ligi možda još ne znaju mnogo o njemu, ali Dijalo se nada da će se to brzo promeniti.
- Kada dobijem zadatak da čuvam nekoga, ako taj igrač ne zna ko sam, nadam se da će to veoma brzo saznati - zaključio je.
Prošle sezone u Monaku, u proseku je beležio učinak od 11,9 poena, 4,4 skoka, 1,4 asistencije
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