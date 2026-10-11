Vučić iz Zrenjanina: Neću da Srbijom upravljaju plenumi i stranci! Hoću pobedu sa pola miliona glasova razlike!

ALEKSANDAR Vučić poručio je danas iz Zrenjanina da o budućnosti Srbije moraju da odlučuju njeni građani, a ne plenumi, strani centri moći ili ambasadori.

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Nosilac liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“, koji je i na skupu u Kragujevcu govorio o spoljnim pritiscima, ocenio je da će izbori 25. oktobra biti presudni za pravac kojim će zemlja nastaviti da se kreće.

U obraćanju okupljenim građanima Vučić je oštro kritikovao Studentsku listu, dovodeći u pitanje njen politički program i tvrdeći da se iza nje nalaze kadrovi nekadašnje Demokratske opozicije Srbije (DOS).

– Ako hoćete da upravlja neko spolja, glasajte za plenume. Ne znate ni ko im je kandidat, a predstavljali su nam svoju listu kao listu novih ljudi – rekao je Vučić.

On je ocenio da se među kandidatima njegovih političkih protivnika nalaze ljudi koji su već učestvovali u vlasti, a posebno je kritikovao nekadašnjeg guvernera Narodne banke Srbije Dejana Šoškića.

„Služiću svom narodu, a ne strancima i ambasadorima“

Vučić je poručio da se njegova politika zasniva na samostalnom odlučivanju Srbije i da, ukoliko dobije poverenje birača, namerava da nastavi istim putem.

– Jeste li čuli negde, jesu mi našli negde neki račun, u inostranstvu ili ovde ili onde? Nema, jer sam vam verno služio, i ako nas budete podržali, verno ću vam služiti u godinama koje su pred nama – rekao je Vučić.

Dodao je da će, kako je naveo, služiti isključivo građanima Srbije, a ne stranim ambasadorima i onima za koje smatra da žele da utiču na odluke države.

Govoreći o predstojećim izborima, istakao je da ne želi neizvestan rezultat, već ubedljivu pobedu liste koju predvodi.

Vučić želi pobedu sa pola miliona glasova razlike

Nosilac liste „Ujedinjena Srbija“ izneo je i konkretan izborni cilj – pobedu sa 500.000 glasova razlike u odnosu na političke protivnike.

Prema njegovim rečima, takav rezultat omogućio bi sprovođenje planova o kojima je tokom kampanje razgovarao sa građanima.

– Hoću da ih pobedimo ubedljivo, da bismo mogli da uradimo sve ono što smo se i danas ovde dogovorili, i sve ono što smo ranije razgovarali. Srbija mora da ima svoj put – poručio je Vučić.

Posebno je zahvalio ženama i penzionerima na dosadašnjoj podršci, ističući da su stabilnost i ekonomski razvoj među njegovim najvažnijim političkim prioritetima.

Obećao rast plata i penzija

Jedna od poruka upućenih građanima odnosila se na životni standard. Vučić je najavio da će, prema njegovim planovima, zarade i penzije nastaviti da rastu i u narednim godinama.

– Dragi penzioneri, hvala vama na podršci sve ovo vreme. Penzije će da rastu, penzije će da prate plate i da rastu iz godine u godinu – rekao je Vučić.

Naglasio je da je za ostvarivanje tih ciljeva, prema njegovoj oceni, neophodna politička stabilnost, koju povezuje sa ubedljivim izbornim rezultatom.

Oštre poruke o Rusiji i Kosovu

Govoreći o spoljnopolitičkim pitanjima, Vučić je ponovio tvrdnju da bi njegovi politički protivnici, ukoliko bi došli na vlast, uveli sankcije Rusiji i priznali nezavisnost tzv. Kosova.

Takvu ocenu obrazložio je tvrdnjom da predstavnici Studentske liste tokom kampanje ne iznose dovoljno jasne stavove o ključnim državnim pitanjima.

Osvrnuo se i na raniju izjavu ruskog predsednika Vladimira Putina, koji je izrazio nadu da će Vučić postati premijer Srbije. Vučić je to povezao sa svojim dosadašnjim stavom o neuvođenju sankcija Moskvi.

Istakao je da Srbija, prema njegovoj političkoj viziji, mora da nastavi da se razvija, gradi infrastrukturne projekte i istovremeno čuva samostalnost u donošenju odluka.

„Pravio sam greške, ali sam se borio“

U završnom delu obraćanja Vučić je govorio i o svom dosadašnjem političkom radu, priznajući da nije svaka njegova odluka bila ispravna.

– Ja sam mnogo grešaka napravio, izvinite zbog toga, ali borio sam se, trudio i marljivo radio – rekao je Vučić.

Obećao je da će u narednom periodu raditi još više, nastojati da ispravi greške i doprinese očuvanju mira i stabilnosti.

Poručio je i da političke odluke moraju da se donose imajući u vidu budućnost mladih, jer vođenje države, kako je naglasio, zahteva ozbiljnost i odgovornost.

Vanredni parlamentarni izbori u Srbiji zakazani su za 25. oktobar.

24sedam.rs