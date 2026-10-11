Vučić i Dodik zajedno kuju planove! Stigla snažna poruka iz Zrenjanina: „Ti brzo na mesto predsednika Vlade Srbije“
DVOJICA političara sastala su se u Zrenjaninu, a Dodik je Vučiću poželeo uspeh na predstojećim izborima.
Nosilac liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ Aleksandar Vučić sastao se danas u Zrenjaninu sa predsednikom SNSD-a Miloradom Dodikom i tom prilikom mu zahvalio na zajedničkoj borbi za Srbiju i Republiku Srpsku tokom prethodnih godina.
Vučić je u video-objavi na Instagramu naveo da se Dodik i on i dalje sastaju i prave planove, iako nijedan od njih trenutno ne obavlja državnu funkciju.
– Hoću da kažem jedno veliko hvala za sve ove godine što smo zajedno radili, što smo se borili za Srbiju i Srpsku, i čestitam mu još jednom na velikoj pobedi u Republici Srpskoj. Zanimljivo je, ni on ni ja nismo ni predsednici niti bilo šta sada, ali kao što vidite, i dalje se nalazimo i kujemo planove – naveo je Vučić.
Milorad Dodik poželeo je Vučiću uspeh na predstojećim izborima i istakao da će, prema njegovom mišljenju, Srbija biti sigurna i stabilna samo ukoliko pobedi lista „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“.
– Naći ćemo se mi još dugo godina. Ti brzo na mesto predsednika Vlade Srbije, a ja ću ovako, pomoći sve što može. Želim ti svaki uspeh sad na izborima. Srbija će samo biti sigurna i stabilna sa pobedom tvojih, tebe i tvojih ljudi, liste za koju ja navijam, i mislim da je to najbolji izbor za Srbiju – poručio je Dodik.
24sedam.rs
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