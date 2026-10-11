Politika

OBRAĆANJE NACIJI: Vučić večeras na Pinku u 21 čas

В.Н.

11. 10. 2026. u 18:50

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PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" gostuje večeras na Pink televiziji.

ОБРАЋАЊЕ НАЦИЈИ: Вучић вечерас на Пинку у 21 час

Foto: Novosti

 - Vidimo se na Pinku večeras - napisao je Vučić na instagramu, uz sliku sa najmlađima.

 

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