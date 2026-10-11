DRŽAVA OMOGUĆILA POVRATAK U JOVINU GIMNAZIJU, BLOKADERI ZLOUPOTREBLJAVAJU: Spremaju performans da otvaranje škole predstave kao svoju pobedu

DOK se Gimnazija „Jovan Jovanović Zmaj“ u Novom Sadu priprema za ponovno otvaranje nakon sanacije uočenih problema na objektu, deo učenika koji podržavaju blokade planira da povratak u školu iskoristi za politički performans.

Grad Novi Sad

Prema informacijama do kojih smo došli, za ponedeljak, 12. oktobar, pripremaju simbolično presecanje vrpce, čitanje saopštenja, isticanje imena otpuštenih profesora, ali i večernji skup uz projekciju dokumentarnog filma.

Povratak učenika Gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj“ u Novom Sadu u matičnu školsku zgradu, nakon perioda tokom kojeg su nastavu pohađali van nje zbog utvrđenih problema sa objektom, mogao bi da bude praćen novim okupljanjem učenika koji podržavaju blokade.

Naime, prema informacijama do kojih je došao naš portal, na sastanku dela učenika ove gimnazije dogovoreno je da se najavljeni povratak u učionice iskoristi za organizovanje svojevrsnog performansa kojim bi ponovno otvaranje škole bilo predstavljeno kao rezultat njihove borbe.

Iako je povratak u školsku zgradu omogućen nakon sanacije uočenih nepravilnosti, učenici koji pripremaju okupljanje, prema našim saznanjima, nameravaju da čitav događaj predstave kao svoju pobedu i još jedan korak u nastavku protesta.

PRESECANjE VRPCE U SEDAM UJUTRU: POVRATAK U ŠKOLU KAO „POBEDA BLOKADERA“

Prema informacijama sa sastanka, ukoliko nastava u zgradi Jovine gimnazije počne u ponedeljak, 12. oktobra, planirano je da se učenici okupe već u sedam časova ispred školske kapije.

Centralni deo jutarnjeg okupljanja trebalo bi da bude simbolično presecanje svečane vrpce, čime bi organizatori pokušali da povratku u školu daju sopstveni politički pečat.

Predviđeno je i čitanje saopštenja čija bi osnovna poruka, prema dogovoru sa sastanka, trebalo da bude u duhu slogana „Sve smo bliže, ali nije kraj“.

Takvom porukom organizatori bi, kako se navodi, želeli da istovremeno proglase uspeh dosadašnjih aktivnosti i najave nastavak borbe, pre svega za povratak profesora kojima je u međuvremenu prestao radni odnos ili su suspendovani.

Zanimljivo je da se sve ovo priprema u trenutku kada se završavaju radovi koji treba da omoguće bezbedan povratak učenika u školu. Umesto da ponovno otvaranje gimnazije bude pre svega povod za normalizaciju nastave, deo učenika očigledno želi da taj događaj pretvori u novu protestnu manifestaciju.

IMENA PROFESORA NA OGRADI, ŠKOLSKI HOR I PAROLE „JOVINA JE NAŠA"

Planirani performans, prema dostupnim informacijama, ne bi se završio simboličnim presecanjem vrpce.

Učenici nameravaju da postave pano sa imenima profesora koji su otpušteni ili suspendovani, kao i da njihova imena istaknu na ogradi škole.

Takođe, planiraju da javno ukažu na broj učenika koji su u međuvremenu napustili gimnaziju, za šta odgovornim smatraju aktuelnog direktora škole.

U okviru programa razmatra se i nastup školskog hora, koji bi trebalo da izvede himnu gimnazije, dok se kao mogući dirigent pominje nekadašnji profesor muzičkog Jovan Travica.

Predviđeno je i lepljenje stikera sa porukama poput „Jovina je naša“, čime bi organizatori dodatno naglasili simboliku svog okupljanja.

Sve to pokazuje da se ne priprema samo obeležavanje povratka u školsku zgradu, već događaj sa jasno osmišljenim protestnim porukama.

NOVI SKUP U 20 ČASOVA: PRIPREMAJU I DOKUMENTARNI FILM

Posebnu pažnju organizatori nameravaju da posvete večernjem programu.

Prema informacijama sa sastanka, za ponedeljak u 20 časova planirano je novo okupljanje, na kojem bi ponovo bilo pročitano saopštenje, a zatim prikazan dokumentarni film koji pripremaju učenici koji podržavaju blokade.

Upravo na večernji događaj trebalo bi da bude stavljen poseban akcenat prilikom pozivanja javnosti i medija.

U tu svrhu planira se izrada i objavljivanje vizuala sa najavom okupljanja, kako bi informacije o događaju bile što šire distribuirane.

Na taj način povratak u gimnaziju, umesto da ostane događaj prvenstveno značajan za učenike, roditelje i nastavnike, dobija i novu dimenziju javne protestne kampanje.

KO JE ZAISTA OMOGUĆIO POVRATAK UČENIKA U JOVINU GIMNAZIJU?

Podsetimo, učenici Gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj“ određeni period nisu pohađali nastavu u matičnoj zgradi zbog uočenih problema koji su zahtevali stručnu proveru i sanaciju objekta.

Nakon sprovedenih radova, najavljeno je da će školska zgrada ponovo biti stavljena u funkciju pre 15. oktobra, što bi omogućilo povratak učenika u njihove učionice.

Međutim, umesto da se u prvi plan stavi činjenica da se stvaraju uslovi za nastavak redovnog školovanja, deo učenika koji podržavaju blokade priprema događaj kojim bi zasluge za povratak u školu simbolično pripisao sopstvenom protestnom angažmanu.

Otuda se nameće i sasvim logično pitanje: kakve veze simbolično presecanje vrpce u organizaciji učenika ima sa stručnom sanacijom objekta i obezbeđivanjem uslova za bezbedno održavanje nastave?

Pravo učenika da izraze nezadovoljstvo ili zahtevaju povratak profesora nije sporno. Međutim, jednako je važno razlikovati protestne zahteve od konkretnih radova i postupaka kojima se školska zgrada vraća u funkciju.

Ukoliko najavljeni program bude realizovan, ponedeljak će tako, umesto samo povratka đaka u klupe, doneti i pokušaj da se ponovno otvaranje jedne od najpoznatijih novosadskih gimnazija predstavi kao još jedna pobeda blokaderskog pokreta.

A za učenike i roditelje najvažnije pitanje ostaje mnogo jednostavnije: hoće li Jovina gimnazija konačno ponovo postati mesto redovne nastave, ili će se i povratak u učionice pretvoriti u povod za nove političke performanse?

24sedam.rs