Košmaran početak Slaviše Jokanovića: Bazel doživeo debakl na prvoj zvaničnoj utakmici Srbina!
SRPSKI fudbalski stručnjak je baš loše počeo epizodu na klupi švajcarskog velikana.
Preuzeo je Slaviša Jokanović nedavno Bazel, ali prve dve utakmice će želeti što pre da zaboravi, jer je doživeo ubedljive poraze.
Najpre je u prijateljskom meču izgubio od Vintertura sa 3:7, a u prvenstvu je poražen od Vaduca (0:3), jedne od najslabijih ekipa u tamošnjem šampionatu.
Već posle 36 minuta gosti su gubili sa 0:2, a dvostruki strelac bio je Marsel Monsberger. To je ujedno bio i rezultat prvog poluvremena.
Vaduc je treći gol postigao u 63. minutu. Mrežu Bazela zatresao je Lutfi Dalipi koji ove sezone igra sjajno. Njemu je ovo bio četvrti pogodak, uz to ima i čak devet asistencija.
Gosti nisu uspeli da postignu bar počasni pogodak, pa se nalaze na sedmom mestu na tabeli sa 13 bodova. To je pozicija koja vodi u plej-aut. Vaduc je 10. na tabeli sa devet bodova.
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