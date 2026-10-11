Fudbal

Košmaran početak Slaviše Jokanovića: Bazel doživeo debakl na prvoj zvaničnoj utakmici Srbina!

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

11. 10. 2026. u 18:49

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SRPSKI fudbalski stručnjak je baš loše počeo epizodu na klupi švajcarskog velikana.

Кошмаран почетак Славише Јокановића: Базел доживео дебакл на првој званичној утакмици Србина!

FOTO: Amiir Amedjoua / imago sportfotodienst / Profimedia

Preuzeo je Slaviša Jokanović nedavno Bazel, ali prve dve utakmice će želeti što pre da zaboravi, jer je doživeo ubedljive poraze.

Najpre je u prijateljskom meču izgubio od Vintertura sa 3:7, a u prvenstvu je poražen od Vaduca (0:3), jedne od najslabijih ekipa u tamošnjem šampionatu.

Već posle 36 minuta gosti su gubili sa 0:2, a dvostruki strelac bio je Marsel Monsberger. To je ujedno bio i rezultat prvog poluvremena.

Vaduc je treći gol postigao u 63. minutu. Mrežu Bazela zatresao je Lutfi Dalipi koji ove sezone igra sjajno. Njemu je ovo bio četvrti pogodak, uz to ima i čak devet asistencija.

Gosti nisu uspeli da postignu bar počasni pogodak, pa se nalaze na sedmom mestu na tabeli sa 13 bodova. To je pozicija koja vodi u plej-aut. Vaduc je 10. na tabeli sa devet bodova.

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