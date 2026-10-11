Partizan se mučio ali slavio! Že srušio Novi Pazar (VIDEO)

Fudbaleri Partizana slavili su u Humskoj protiv Novog Pazara sa 1:0 u okviru 11. kola Superlige Srbije.

FOTO: FK Partizan

Tokom većeg dela prvog poluvremena gosti su bili bolji rival, imali su 2 sto postotne šanse, a jednom ih je i stative zaustavila da dođu do vođstva. U poslednjih 5 minuta prvog dela igre i parni valjak je stvorio dve odlične šanse ali se na poluvreme otišlo bez pobednika. U nastavku nije bilo baš toliko uzbudljivo. Pokušavali su i jedni i drugi, ali sve do pobedonosnog pogodak za crno-bele koji je postigao rezervista Že u 81. minutu mreže su mirovale.

Domaći tim prekinuo rezultatsku agoniju i upisao važne bodove kako bi se što pre izvukao iz donjeg dela tabela i prešao u gornji, baš tamo gde je i ovako velikom klubu mesto.

Partizan - N. Pazar (kraj, 1:0)

Kraj meča!

90' Kraj meča, crno-beli su slavili!

81' GOOOOOOOOOOL! Partizan vodi u Humskoj! Nakon centaršuta sa desnog boka, Že se najbolje snašao i glavom pogodio rašlje gola gostiju! 1:0 za izabranike Saše Ilića!

79' NESTVARAN PROMAŠAJ GOSTIJU! Napadač Pazara je iz perfektne situacije šutirao preko prečke gola crno-belih.

74' STATIVA PONOVO SPREČAVA CRNO-BELE! Čumić nakon centaršuta glavom pogađa okvir gola!

66' Najbolja šansa u nastavku! Ljajić je šutirao ali je Lima odličnim blokom izbacio loptu u korner.

63' Pokušavaju crno-beli da stvore višak na levoj strani preko Zubairua, međutim nikako ne uspevaju da stvore neku sto postotnu priliku za pogodak.

54' Uglavnom se igra na sredini terena u drugom poluvremenu. Obe ekipe šalju izuzetno neprecizne pasove, pa ne možemo reći da gledamo neki lepršav fudbal u nastavku.

46' Počelo je drugo poluvreme na stadionu crno-belih u Humskoj.

Kraj prvog poluvremena!

45' Gotovo je prvo poluvreme, 0:0!

44' Malo je falilo! Simić je pogodio stativu! Crno-beli su se "probudili" u završnici prvog poluvremena.

42' PRVA VELIKA ŠANSA I ZA CRNO-BELE! Demba Sek je najviše skočio u šesnaestercu, odlično zahvatio loptu glavom, ali se Matijašević istakao spektakularnom odbranom.

40' Fenomenalan volej Adema Ljajića sa 20 metara! Marko Milošević je uz velike napore uspeo da odbrani. Korner za Pazarce.

30' Totalno je bezopasan Partizan od početka meča. Ni jedna stvorena šansa za pola sata igre.

22' KAKVA ŠANSA ZA GOSTE! Adem Ljajić je sjajnim pasom izbacio Gadia jedan na jedan sa Miloševićem, napadač ga predriblao, šutirao, ali samo pogodio stativu.

16' Velika šansa za Pazar! Sadi je izašao oči u oči sa golmanom crno-belih ali se spetljao pa čak nije uspeo ni da šutira.

9' Partizan za sada bez ozbiljne kontrole meča, uglavnom gostujući tim ima posed lopte u svojim nogama.

1' Meč u Humskoj je počeo!

Uoči meča:



Partizan: Milošević – Samson, Simić, Lima, Jurčević – Zeković, Baba – Sek, Miladinović, Zubairu – Kojzek.

Novi Pazar: Matijašević – Miljković, Hadžimujović, Marinković, Stanković – Gadio, Davidović – Sadi, Togbe, Dauda – Ljajić.

Imperativ pobede za crno-bele: Izabranici Saše Ilića nalaze se u ozbiljnoj rezultatskoj krizi i trenutno zauzimaju tek 12. poziciju na tabeli. Nakon tronedeljne reprezentativne pauze, pobeda im je apsolutni imperativ kako bi krenuli ka vrhu.

S druge strane gostujući tim, koji sa klupe predvodi Strahinja Pandurović (nekadašnji trener Teleoptika i pomoćnik u Partizanu), zauzima 8. mesto na tabeli sa 13 bodova.

Glavna uzdanica gostiju biće legendarni bivši fudbaler Partizana, Adem Ljajić.