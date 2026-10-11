Politika

Unija studenata Srpske u Istočnom Sarajevu u četvrtak 15. oktobra organizuje veliki zbor studenata

В. Н.

11. 10. 2026. u 18:48

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UNIJA studenata Republike Srpske i Studentski parlament Univerziteta u Istočnom Sarajevu u četvrtak, 15. oktobra organizuju veliki zbor studenata.

Унија студената Српске у Источном Сарајеву у четвртак 15. октобра организује велики збор студената

Foto: Printskrin/Youtube/RTRS Vijesti

Skup će biti održan 15. oktobra u 19.00 časova u dvorani "Srbija" u Istočnom Novom Sarajevu.

Podsećamo, na zajedničkoj sjednici Unije studenata Republike Srpske i Studentskog parlamenta Univerziteta u Istočnom Sarajevu jednoglasno su usvojeni sledeći zaključci:

-Republika Srpska nije genocidna tvorevina

-Odbacuje se da su generali zločinci

-Naša vera je pravoslavna i predstavlja osnovu našeg identiteta

-Kosovo je Srbija

-Zalažemo se za jedinstvo srpskog naroda ma gde on živi

- Drina je kičma, a ne granica

(RTRS)

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