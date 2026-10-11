Košarka

Katastrofa za Alimpijevića: Bešiktaš deklasiran sa 25 razlike!

Новости.онлине/С.С.

11. 10. 2026. u 19:15

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Selektor Srbije doživeo drugi poraz u tri meča nacionalnog prvenstva.

Катастрофа за Алимпијевића: Бешикташ декласиран са 25 разлике!

Photo: F.S./ATAImages

Košarkaši Turk Telekoma savladali su u Ankari ekipu Bešiktaša rezultatom 88:63.

Ni bleda senka evroligaša nije bila četa srpskog selektora Dušana Alimpijevića, kojoj je ovo već drugi poraz u tri meča nacionalnog prvenstva.

Nasuprot tome, "Crni orlovi" u Evroligi imaju polovičan bilans 2-2, a pre meča u Ankari izgubili su i od Efesa, što donekle nije bilo neočekivano, budući na kvalitet dvostrukog uzastopnog evropskog prvaka.

Očajan šut iz igre uz samo 36 posto iz igre, dok su za tri poena košarkaši Bešiktaša bili više nego mizerni sa procentom 29-5.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Kada je u pitanju učinak igrača, kod Bešiktaša se istakao David De Džulikus sa 16 datih poena, uspešan je bio i Konor Morgan sa 10 koševa. Izuzimajući ovaj tandem, niko više nije dobacio do dvocifrenog broja poena.

Sve je rešeno do odlaska na poluvreme, kada je Turk Telekom stekao nedostižnih +24. O nemoći gostiju svedoči činjenica da su do velike pauze postigli mizernih 27 poena!

Standings provided by Sofascore

Ekipu iz Ankare je do pobede vodio Džerik Harding sa 21 poenom, nekadašnji igrač Partizana Uroš Trifunović je bio među najzapaženijima i postigao fenomenalnih 14 koševa.

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