Ilić posle pobede otkrio: Samo ga ove tri stvari raduju!
Crno-beli umalo opet razočarali navijače.
Fudbaleri Partizana uspeli su na jedvite jade da savladaju Novi Pazar u 11. kolu Superlige Srbije rezultatom 1:0.
Gol odluke postigao je Že i doneo radost "grobarima", mada su crno-beli i pre samog finiša imali priliku da reše sve dileme.
Istina, mogao je domaćin mnogo ranije do slavlja, da udarci Simića u prvom i Čumića u drugom poluvremenu, nisu završavali na stativama.
Ne bi bilo nezasluženo i da je tim sa Jošanice otišao kućama neporažen, da je Togbe umesto stative pogodio mrežu u 23. minutu, kao i Fejsa Mulić u trećem minutu sudijske nadoknade vremena, direktno iz slobodnog udarca.
Trener "parnog valjka", Saša Ilić, sumirao je učinak svojih izabranika na ovom meču:
- Ovo su za nas izuzetno bitna tri boda, s obzirom na to da dugo vremena nismo slavili, pogotovo na našem stadionu. To je prva stvar. Druga koja je pozitivna jeste da nismo primili gol, što se, mimo onih evropskih utakmica, desilo prvi put u našem prvenstvu. Treća dobra stvar je povratak Marija Jurčevića, koji je igrao više nego što smo očekivali, jer je bila takva utakmica - rekao je Ilić za TV Arena Sport posle utakmice.
Priznao je Ilić da je ponovo bilo propusta u igri njegove ekipe.
- Neke stvari nisu bile dobre, prvenstveno mislim da igrači moraju da shvate da mi sad nismo u situaciji da igramo lagano, da moramo da se borimo za svaki bod, da ne smemo da dolazimo u neke situacije da lako gubimo loptu i da nam protivnici stvaraju neke šanse maltene ni iz čega - dodao je Ilić.
Gosti su imali dve velike šanse i dva puta su pogađali stativu.
- Imali su Pazarci šanse, ali je dobra stvar da nismo primili gol. Imali smo mi ponovo dve stative, danas nismo pogodili, imali su oni na kraju stativu. To je fudbal.
O narednim planovima:
- Sledi priprema za narednu utakmicu protiv Železničara iz Pančeva - zaključio je Ilić.
Preporučujemo
Partizan se mučio ali slavio! Že srušio Novi Pazar (VIDEO)
11. 10. 2026. u 18:52
KAKVA GLUPOST VINISIJUSA! Cela Španija bruji o ovom skandaloznom potezu (VIDEO)
11. 10. 2026. u 07:51
Povreda koja je zabrinula sve zvezdaše: Poznato da li će Rijera računati na Austrijanca!
11. 10. 2026. u 17:30
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Bliži se NBA "kat": Večiti vrebaju pojačanja, evo na koja imena treba obratiti pažnju
Završni potezi NBA klubova pred početak nove sezone mogli bi da utiču i na planove Partizana i Crvene zvezde, koji nastavljaju da razmatraju mogućnosti za dodatno jačanje svojih ekipa
10. 10. 2026. u 18:27
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
UŽAS U HERSONSKOJ KLANICI: "Halo Melanija, situacija je teška - deca skapavaju od gladi"
"GLAVNI uzrok humanitarne krize je veštačka blokada koju su nametnule ukrajinske oružane snage. Ukrajinski dronovi koji stalno lebde iznad puteva i daljinski postavljaju mine na auto-putevima i stazama sprečavaju isporuku pomoći."
10. 10. 2026. u 17:53
Komentari (0)