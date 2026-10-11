VUČIĆ SE OBRATIO JAVNOSTI: Sve o dogovoru Putina i Trampa iz srpskog ugla, pomenuo i "studentsku listu"

ALEKSANDAR Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" obratio se javnosti.

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Obraćanje Vučića

Vučić je istakao da će radovi na auto-putu do Zrenjanina biti završeni do 2030. godine.

- Time popravljamo infrastrukturu na Severu Srbije i želja mi je da uradimo Banatsku prugu - rekao je on.

On je dodao da će o tome detaljnije govoriti Zrenjincima.

- Dogovor Trampa i Putina menja mnogo stvari u svetu. Strateški menja. Ne zbog dizela to su sitnice... Cena koštanja je uvek preko 60-70% i nije to bitno. Važnija je činjenica da su Amerikanci time presekli lanac sankcija prema Rusiji i Tramp se pokazao kao neko praktičan i pragmatičan i neko ko hoće da dobije jefitniji dizel i kako bi spustio cenu dizela u SAD. Dakle, na 3 stvari su zasnivali unutrašnju moć. Da za 10 dolara možeš pristojno da pojedeš, da država pomaže u izgradnji montažnih objekata i jeftino gorivo. Jeftino gorivo je nešto od čega oni žive. Tramp želi to da vrati i koristi priliku da dobije od Rusa po što nižoj ceni, a Rusima je važno da se to dogodi jer u političkom smislu uspevaju da preseku lanac sankcija i unesu dodatan nemir u odnosu između nekadašnjih partnera u Zapadnoj hemisferi - rekao je Vučić.

O izjavi Trampa da je vreme za novog predsendika u Ukrajini govori o tome da mu se nisu dopale izajve Zelenskog o smanjenju sankcija Rusiji i očigledno da će odnos ići dalje u tom pravcu.

- Danas Srbija nije usmaljena i nismo uveli sankcije Rusiji i bez obzira što očekujem da će evropski pritisak na Srbiju čak i na Amerikance koji su snažiji od nas i Evrope, ako imaju iluzija i nerazumevanja, SAD je znatno jača od Evrope i to trebaju ljudi da razumeju i hvala vam što me slušate po tom pitanju... Razume se da će porasti pritisak na Srbiju da uvodi snakcije Rusiji i zato je važno da birate ljude koji mogu da izdrže sve vrste pritisaka, a asiguran sam da znate i osetite koliko je važno da imamo sigurnost u politiici, promišljenost i odgovornost. Verujem da to itekako osećate i da ćete doneti najbolju moguću odluku - kaže Vučić.

Prokomentarisao je i spot Đurička, Katarine Radivojević i drugih glumaca.

- Uvek iste skupe... Čim ne dobijete produženje funkcije setite se da ste oduvek bili protivnik režima. Dovoljno sam iskusan i poznajem ljudksu prirodu da bi mi tako nešto bilo iznenađenje... Takve stvari sam prepoznavao ranije. Nešto drugo me zaprepastilo. Kada vidite da neko poput Stupljanin kritikuje Mikija Manojlovića zapitate se u kom svetu žive? Jel ona stavrno misli da je veličina moralna, inetelektualna glumačka za velikana kao Mikija Manojlovića? Ne verujete. Šta je smisao svega toga? Ljudi misle da će neko da glasa za bilo koga jer gospođa Radivojević glasa za nekog. To može da bude odbijajućio glas, a svakako ne može da donese ni jedan glas. Nisu naučili da ni Tejlor Svift ni ostali nisu pomogli demokaratama da pobede. Ljudi imaju svoj stav i mišljenje. Oni koji podcenjuju stavove i misle da će namente svoje, i vole samo da lepo žive od politike od Tihomira Stanića koji tvrdi da se nije bavio politkom a bio podržavalac DOS-a, avaljda misli da se tga ne sećamo, stvarno misle daće neko zato da glasa za njih. Ljudi razmišljaju o sebi - jasan je Vučić.

FOTO: Printskrin/TikTok/Jasamaleksandar

- Ljudi hoće one koji su za njih najbolji. Nikako da nauče određene lekcije - rekao je on.

Dodao je da ljudi ne teba da brinu te da je važno da izlaznost bude velika i da će mir i stabilnost biti sačuvani.

- Naša prednsot raste, biće teško, ali prednost raste iz dana u dan. To je zahvljajuući porukama ozbiljnosti, posvećenosti boljitku, pravljene pravog programa u odnosnu na ono što su oni sinoć na skupu u Nišu, i čestitam im na tome. Doduše skup je mnogo manji nego pre godinu dana. Tu niste mogli da čujete ništa sem praznih floskula, bez ičeg odgovornog i bio sam nesrećan jer nemamo zreliju poltičku scenu. Ali bio sam zadovljan jer svojim planovima i programom ne mogu nikog da privuku - rekao je on.

Kazao je da je pratio konferenciju Brnabić i Jakšića i da je sve detaljno urađeno, ali da je na kraju bio nepotreban komentar upućen Žaklini Tatalović.

- Ne baviš se društvenim mrežama već ozbiljnim pristupom. Ako si izneo ozbiljne podatke o Šoškiću a jesi, ostani ozbiljan bez podsmeha. To mora da pravi razliku između nas i njih. Verujem da je prihvatio kritiku i da će razumeti da to u budućnosti promeni - rekao je Vučić.

Kako kaže za njega je interesanta priča o kandidaturi novih ljudi neukaljanih od strane "studentkse liste".

- Doveli su ljude koji su kraljevi i carevi korupcije, koji su so soli DOS-ovog režima i DS. Stetite se kada dođe do raspada. Prvo neće da prihvataju mandate, pa da prihvataju pa da se svađaju ko je kriv za poraz pa će onda napravit odbor nove DS, pa obnoviti je Pajtić, Elezović i ostali i neće prihvatiti Đialsa i to je to. Stari DS se vraća u Skuppštinu. Dobro je, imaćemo koga da pobeđujemo i verujem da ću i kao predsensik Vlade moći da izađem sa takvima u Skupštini, ali ne brinite i dalje ću da vodim računa o državi - rekao je on.

Poručio je da trenutno putuje ka Zrenjaninu i unapred se zahvalio ljudima koji će doći, uprkos vremenu i kiši.

- Da je i troje ljudi ja ću se obratiti, održati govor. Posle toga imam susret sa Dodikom pa druge aktivnosti a večeras sam gost u Hit Tvitu, biće mi drago da upoznam Vukšu Dragovića - naveo je Vučić.

- Živela Srbija - rekao je za kraj.

Najava obraćanja

- Sve o dogovoru predsednika Trampa i Putina iz srpskog ugla. Vidimo se! - naveo je Vučić u opisu.

Kako je najavljeno, današnje uživo obraćanje putem društvenih mreža biće od 11:15 časova.

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