DOBAR DAN ZA PISCE, NOVINARE, EKONOMISTE Astro savet za četvrtak, 8. oktobar: Ovih 7 znakova su pod uticajem aspekata sa Mesecom
MESEC, simbol emocija, raspoloženja, porodice, žena, u Devici, danas obrazuje dva harmonična i dva izazovna aspekta.
Sekstil sa Merkurom u Škorpiji, naglašava komunikativnost, brzinu, inteligenciju, memoriju, maštu, logiku, pravilno rasuđivanje, dar da se prepozna ukus publike. Sekstil sa retrogradnom Venerom donose omiljenost i pomoć od žena, popularnost u umetničkim zanimanjima. Ovi aspekti donose uspeh ekonomistima, piscima, novinarima...
Najviše će uticati na Device i Škorpije.
Inkonjunkcija sa Saturnom u Ovnu upozorava na probleme u porodičnim odnosima, podstiče nesigurnost i osećaj inferiornosti. Kvadrat sa Uranom u Blizancima naglašava intuiciju, emocionalnu napetost, donosi burne reakcije, nagle promene raspoloženja, probleme u vazdušnom saobraćaju, selidbu, raskid, razvod...
Ove aspekte će najviše osetiti Device, Ovnovi, Vage, Blizanci, Strelci i Ribe.
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UŽAS U SRBIJI: Izujedao ga roj stršljena - kad su doktori izbrojali ubode, rekli su da je za Ginisa
DOK JE sa sestrićem pripremao drva za ogrev, slučajno su zakačili osušeno stablo trešnje iz kojeg je izleteo roj stršljenova. Insekti su ga napali i izujedali po gotovo celom telu.
05. 10. 2026. u 16:17 >> 16:48
Komentari (0)