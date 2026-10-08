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DOBAR DAN ZA PISCE, NOVINARE, EKONOMISTE Astro savet za četvrtak, 8. oktobar: Ovih 7 znakova su pod uticajem aspekata sa Mesecom

Марина Јунгић Милошевић, астролог
Marina Jungić Milošević, astrolog

08. 10. 2026. u 07:00

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MESEC, simbol emocija, raspoloženja, porodice, žena, u Devici, danas obrazuje dva harmonična i dva izazovna aspekta.

ДОБАР ДАН ЗА ПИСЦЕ, НОВИНАРЕ, ЕКОНОМИСТЕ Астро савет за четвртак, 8. октобар: Ових 7 знакова су под утицајем аспеката са Месецом

Foto: freepik.com/Dragana_Gordic

Sekstil sa Merkurom u Škorpiji, naglašava komunikativnost, brzinu, inteligenciju, memoriju, maštu, logiku, pravilno rasuđivanje, dar da se prepozna ukus publike. Sekstil sa retrogradnom Venerom donose omiljenost i pomoć od žena, popularnost u umetničkim zanimanjima. Ovi aspekti donose uspeh ekonomistima, piscima, novinarima...

Najviše će uticati na Device i Škorpije.

Inkonjunkcija sa Saturnom u Ovnu upozorava na probleme u porodičnim odnosima, podstiče nesigurnost i osećaj inferiornosti. Kvadrat sa Uranom u Blizancima naglašava intuiciju, emocionalnu napetost, donosi burne reakcije, nagle promene raspoloženja, probleme u vazdušnom saobraćaju, selidbu, raskid, razvod...

Ove aspekte će najviše osetiti Device, Ovnovi, Vage, Blizanci, Strelci i Ribe.

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