Transparenti širom Srpske na studentskim domovima kao odgovor studentima iz Srbije na njihove parole (FOTO)
VEČERAS su se širom Republike Srpske na studentskim domovima pojavili transparenti sa porukama, kao odgovor studentima iz Srbije na njihove parole.
Na transparentima na Studentskom domu u Palama ispisano je "Naši generali nisu zločinci" i "Republika Srpska nije genocidna, izdali ste nas".
Preporučujemo
PRISTALICE STUDENTSKE LISTE OPET NAPALI ŽENE: Jezive scene (VIDEO)
06. 10. 2026. u 20:38
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UŽAS U SRBIJI: Izujedao ga roj stršljena - kad su doktori izbrojali ubode, rekli su da je za Ginisa
DOK JE sa sestrićem pripremao drva za ogrev, slučajno su zakačili osušeno stablo trešnje iz kojeg je izleteo roj stršljenova. Insekti su ga napali i izujedali po gotovo celom telu.
05. 10. 2026. u 16:17 >> 16:48
Komentari (0)