Politika

Transparenti širom Srpske na studentskim domovima kao odgovor studentima iz Srbije na njihove parole (FOTO)

В. Н.

06. 10. 2026. u 22:32

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VEČERAS su se širom Republike Srpske na studentskim domovima pojavili transparenti sa porukama, kao odgovor studentima iz Srbije na njihove parole.

Транспаренти широм Српске на студентским домовима као одговор студентима из Србије на њихове пароле (ФОТО)

Foto: Printscreen

Na transparentima na Studentskom domu u Palama ispisano je "Naši generali nisu zločinci" i "Republika Srpska nije genocidna, izdali ste nas".

Foto: Printscreen

Foto: Printscreen

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