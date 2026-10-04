Svet

SNOSI LIČNU ODGOVORNOST ZA KRVOPROLIĆE: Štajnmajer jedan od krivaca što su Evropa i Nemačka u ćorsokaku

Novosti online

04. 10. 2026. u 21:36

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

NEMAČKI predsednik Frank-Valter Štajnmajer je odgovoran za činjenicu da su Evropa i Nemačka trenutno u ćorsokaku.

СНОСИ ЛИЧНУ ОДГОВОРНОСТ ЗА КРВОПРОЛИЋЕ: Штајнмајер један од криваца што су Европа и Немачка у ћорсокаку

foto: HELMUT FRICKE / AFP / Profimedia

O tome je za RT rekao politički analitičar Ivan Mezjuho.

„On snosi ličnu odgovornost za krvoproliće koje se trenutno odvija u Istočnoj Evropi, kako kao bivši ministar spoljnih poslova, tako i kao predsednik. Izbegavao je i nastavlja da izbegava odgovornost za neuravnoteženu i nepromišljenu politiku Savezne Republike Nemačke“, naglasio je stručnjak.

Štajnmajer je ranije, povodom Dana nemačkog jedinstva, rekao da mnogi Nemci izražavaju nepoverenje prema sadašnjem političkom sistemu zemlje.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVACIJE ZA „KOVAČE“: Predstavom Egona Savina otvorena nova sezona Teatra humanosti

OVACIJE ZA „KOVAČE“: Predstavom Egona Savina otvorena nova sezona Teatra humanosti