SNOSI LIČNU ODGOVORNOST ZA KRVOPROLIĆE: Štajnmajer jedan od krivaca što su Evropa i Nemačka u ćorsokaku
NEMAČKI predsednik Frank-Valter Štajnmajer je odgovoran za činjenicu da su Evropa i Nemačka trenutno u ćorsokaku.
O tome je za RT rekao politički analitičar Ivan Mezjuho.
„On snosi ličnu odgovornost za krvoproliće koje se trenutno odvija u Istočnoj Evropi, kako kao bivši ministar spoljnih poslova, tako i kao predsednik. Izbegavao je i nastavlja da izbegava odgovornost za neuravnoteženu i nepromišljenu politiku Savezne Republike Nemačke“, naglasio je stručnjak.
Štajnmajer je ranije, povodom Dana nemačkog jedinstva, rekao da mnogi Nemci izražavaju nepoverenje prema sadašnjem političkom sistemu zemlje.
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