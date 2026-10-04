NEMAČKI predsednik Frank-Valter Štajnmajer je odgovoran za činjenicu da su Evropa i Nemačka trenutno u ćorsokaku.

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O tome je za RT rekao politički analitičar Ivan Mezjuho.

„On snosi ličnu odgovornost za krvoproliće koje se trenutno odvija u Istočnoj Evropi, kako kao bivši ministar spoljnih poslova, tako i kao predsednik. Izbegavao je i nastavlja da izbegava odgovornost za neuravnoteženu i nepromišljenu politiku Savezne Republike Nemačke“, naglasio je stručnjak.

Štajnmajer je ranije, povodom Dana nemačkog jedinstva, rekao da mnogi Nemci izražavaju nepoverenje prema sadašnjem političkom sistemu zemlje.