BOGDAN OSVOJIO SREBRO, ZATIM OBUKAO JAKNU "VUČIĆ TEAM": Za mene je čast da je nosim (FOTO)

BOGDAN Milenković je osvojio srebro na na Trofeju Srbije u Mladenovcu, u kategoriji do 67 kilograma, među mlađim seniorima do 21 godine.

Foto: Printskrin Iks

Na dodeli medalja obukao je jaknu na kojoj piše "Vučić team" i, kada su mu ljudi iz organizacije rekli da to nosi političku konotaciju, odgovorio je:

- Za mene je čast nositi ovu jaknu i molim vas da mi to pravo ne uskraćujete, a takođe se ne sećam da su nekim drugim sportistima ljudi iz organizacije ikad sugerisali da ne "pumpaju".

Sve ovo je objavljeno na jednom Instagram profilu, uz komentar.

– Bravo, Bogdane! Mladi, talentovani, kulturni i vaspitani ljudi koji imaju hrabrosti da javno stanu iza svog stava zaslužuju svako poštovanje. Za mene si ti danas mnogo veći šampion od jedne srebrne medalje – stoji u komentaru.

HEROJ DANA-BOGDAN MILENKOVIC🇷🇸🇷🇸🇷🇸 Srebro za mladog Bogdana Milenkovica iz Beograda (Vozdovac) na Trofeju Srbije 4.10.2026. u Mladenovcu! 🥈🇷🇸 Vicesampion Srbije u karateu, kategorija do 67 kg, mladji seniori do 21 godine. Ali mene je Bogdan kupio za sva vremena! ❤️ Na dodeli medalja obukao je jaknu na kojoj pise „Vucic team“ i, kada su mu ljudi iz organizacije rekli da to nosi politicku konotaciju, odgovorio je: „Za mene je cast nositi ovu jaknu i molim vas da mi to pravo ne uskracujete, a takodje se ne secam da su nekim drugim sportistima ljudi iz organizacije ikad sugerisali da ne "pumpaju."🤷‍♂️🤷‍♀️ Bravo, Bogdane! 👏🇷🇸 Mladi, talentovani, kulturni i vaspitani ljudi koji imaju hrabrosti da javno stanu iza svog stava zasluzuju svako postovanje. Za mene si ti danas mnogo veci sampion od jedne srebrne medalje! 🥈❤️❤️❤️ — Nikolina Kaplarevic (@NikolinaKaplar) October 4, 2026