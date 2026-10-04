BOGDAN OSVOJIO SREBRO, ZATIM OBUKAO JAKNU "VUČIĆ TEAM": Za mene je čast da je nosim (FOTO)
BOGDAN Milenković je osvojio srebro na na Trofeju Srbije u Mladenovcu, u kategoriji do 67 kilograma, među mlađim seniorima do 21 godine.
Na dodeli medalja obukao je jaknu na kojoj piše "Vučić team" i, kada su mu ljudi iz organizacije rekli da to nosi političku konotaciju, odgovorio je:
- Za mene je čast nositi ovu jaknu i molim vas da mi to pravo ne uskraćujete, a takođe se ne sećam da su nekim drugim sportistima ljudi iz organizacije ikad sugerisali da ne "pumpaju".
Sve ovo je objavljeno na jednom Instagram profilu, uz komentar.
– Bravo, Bogdane! Mladi, talentovani, kulturni i vaspitani ljudi koji imaju hrabrosti da javno stanu iza svog stava zaslužuju svako poštovanje. Za mene si ti danas mnogo veći šampion od jedne srebrne medalje – stoji u komentaru.
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