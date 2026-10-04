Politika

BOGDAN OSVOJIO SREBRO, ZATIM OBUKAO JAKNU "VUČIĆ TEAM": Za mene je čast da je nosim (FOTO)

T.J.

04. 10. 2026. u 19:09

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BOGDAN Milenković je osvojio srebro na na Trofeju Srbije u Mladenovcu, u kategoriji do 67 kilograma, među mlađim seniorima do 21 godine.

БОГДАН ОСВОЈИО СРЕБРО, ЗАТИМ ОБУКАО ЈАКНУ ВУЧИЋ TEAM: За мене је част да је носим (ФОТО)

Foto: Printskrin Iks

Na dodeli medalja obukao je jaknu na kojoj piše "Vučić team" i, kada su mu ljudi iz organizacije rekli da to nosi političku konotaciju, odgovorio je:

- Za mene je čast nositi ovu jaknu i molim vas da mi to pravo ne uskraćujete, a takođe se ne sećam da su nekim drugim sportistima ljudi iz organizacije ikad sugerisali da ne "pumpaju". 

Sve ovo je objavljeno na jednom Instagram profilu, uz komentar. 

– Bravo, Bogdane! Mladi, talentovani, kulturni i vaspitani ljudi koji imaju hrabrosti da javno stanu iza svog stava zaslužuju svako poštovanje. Za mene si ti danas mnogo veći šampion od jedne srebrne medalje – stoji u komentaru.

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