Politika

"ŽENE SU STUB DRŽAVE I PORODICE" Vučić: Na uvrede i provokacije odgovorite osmehom

В.Н.

04. 10. 2026. u 18:59

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PRVI na listi i nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić pozvao je ljude da na provokacije i psovke ne odgovaraju nasiljem, već osmehom.

ЖЕНЕ СУ СТУБ ДРЖАВЕ И ПОРОДИЦЕ Вучић: На увреде и провокације одговорите осмехом

Foto: Printscreen

- Žena je stub naše porodice, žene su nam sačuvale državu, uvek su bile ozbiljnije, odgovornije i brinule o svemu. Takav odnos prema ženama ne sme da postoji, a oni su pokazali šta o ženama misle. Hvala svim ženama, koje su brinule o svakom od nas, državi i društvu. Na njihovo nasilje nemojte da odgovarate nasiljem, oni su za nas sestre i braća. Mi ništa loše o njima nećemo, i kad pusuju i dobacuju  uz osmeh odgovorite. Ja njih razumem, obećavali su im da će da pobede na izborima, da imaju 70 posto, a trenutak istine se bliži da će saznati da su opet izgubili na izborima. Zato morate da pokažete poseban obzir prema svim tim ljudima - rekao je Vučić

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