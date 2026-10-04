Politika

NEMA VIŠE BLOKADA ŠKOLA I FAKULTETA Vučić o politizaciji prosvete: "Ako vam se ne sviđa, nema više posla za vas"

T.J.

04. 10. 2026. u 19:02

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Prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, najavio je u Bačkoj Palanci velika ulaganja u zdravstvo, rešavanje problema vodosnabdevanja, dovođenje investitora i nastavak ulaganja u infrastrukturu, a govorio je i o tome kako bi, u slučaju poverenja građana, izgledao rad Vlade i državnih institucija.

НЕМА ВИШЕ БЛОКАДА ШКОЛА И ФАКУЛТЕТА Вучић о политизацији просвете: Ако вам се не свиђа, нема више посла за вас

Foto: Printskrin Informer TV

- Imaćemo mnogo zadataka, milijardu i 300 miliona da uložimo u zdravstvene objekte, da rešimo problem vode i da dovedemo jednog investitora u Bačkoj Palanci. Moraćemo dalje da radimo na razvoju infrastrukture. Znate li šta će da bude kad se završi Beograd–Zrenjanin–Novi Sad? Odakle god da krenete, stizaćete neverovatnom brzinom - rekao je Vučić i dodao:

- Znam da sve nije idealno, ali je bolje, i kod mene neće biti moguće da imate važan događaj, kao premijer Macut otišao u Jajince, nema nijednog ministra. Ne može. Morate da radite 10 sati ako hoćete da budete u Vladi - kazao je Vučić.

On je govorio i o stanju u prosveti.

- Dobijem li vaše poverenje, neće nam ni škole ni fakulteti biti opštinski odbori političkih stranaka, nikad više, to vam garantujem. Biće to ustanove za učenje. Niste izdvajali i plaćali za naše škole, a da vam studenti ne bi učili, nego da bi bili osposobljeni da žive. Nema politike u školama i fakultetima. Ako vam se ne sviđa, nema više posla za vas. Ako kaže neko "Neću da lečim nekoga jer ima različito političko mišljenje", nećeš više da lečiš nikoga. Neću da se dodvoravam nikome - rekao je Vučić.

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