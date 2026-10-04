"POSLOVAO JE SA SOBOM" Vučić oštro o Šoškiću i "studentskoj listi"

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, govoreći na predizbornom skupu u Bačkoj Palanci, oštro je kritikovao studentsku listu i naveo da se na njoj nalaze "stari i ofucani likovi dosovske vlasti".

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Vučić se posebno osvrnuo na bivšeg guvernera Narodne banke Srbije, Dejana Šoškića i njegovo poslovanje.

On je doveo u pitanje njegovo poslovanje i pogodovanje sopstvenoj firmi, pa postavio pitanje da li je osoba sa takvim poslovnim vezama kandidat za najvišu državnu funkciju.

- Šoškić je sa svojom firmom poslovao, postavite ga na najvišu funkciju, a on pravi posao sa svojom firmom. E to vam je studentska lista, poslovao je sa sobom, vašim parama i sebi prebacivao na račun vaše pare. Taj treba sutra da vodi državu? - rekao je Vučić.