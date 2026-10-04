Brutalnije nego ikad: Englezi isprozivali Luku Modrića zbog istorijske "sedmice"!

Hrvatska reprezentacija doživela brodolom u Ligi nacija.

AP Photo/Manu Fernandez

Najveće poniženje u novijoj istoriji doživela je fudbalska selekcija Hrvatske, koja je deklasirana od "gordog albiona" sa 0:7.

Nikad pre komšije nisu izgledale tako nemoćno, što je rezultiralo sa sedam lopti u mreži Dominika Livakovića.

Dvostruki strelci za Engleze bili su kapiten Hari Kejn i Bukajo Saka, dok su po jednom bili precizni: Džud Belingem, Entoni Gordon i Morgan Rodžers.

Ne stišava se euforija na Ostrvu posle ubedljivog trijumfa, ali ni žestoke kritike na račun domaćih igrača. Naročito se to odnosi na kapitena Hrvatske, Luku Modrića, koga je čuveni "Dejli Mejl" žestoko opleo zbog očajne partije na "Rujevici".

AP Photo/Manu Fernandez

- Četrdesetjednogodišnjak je večeras pokazao svoje godine. Sve što je od njega ostalo je bleda senka - navodi se u tekstu Dejli mejla.

Šta je u svoju i odbranu saigrača istakao Modrić, možete ovde da pročitate.

Na tabeli A Lige nacija Grupa C, vodi Španija sa sve tri pobede i 9 bodova. Drugoplasirana je Engleska sa 6 bodova, Hrvatska ima 3, dok je Češka bez poena.

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