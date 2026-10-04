DA IH POBEDIMO UBEDLJIVO! Poruka lidera naprednjaka jasna, a evo kojoj poznatoj glumici je poljubio ruku (FOTO)

LIDER naprednjaka, Miloš Vučević, izjavio je da su snaga, energija i ljubav ono što nosi, kako je rekao, pobedničku Srbije.

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Nakon veličanstvenog skupa održanog u Beogradskoj areni, gde je lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" i nosilac Aleksandar Vučić predstavila svoj program, Vučević je izjavio da očekuje ubedljivu pobedu.

On je istakao da su se na skupu čuli važni programski ciljevi.

- Program za buduću Vladu smo čuli, naravno, ako dobijemo podršku. Za nas je relevantno šta će narod da kaže 25. oktobra. Nije problem da se politički razlikujemo, ali je problem da se zbog toga iskljući deo društva. Problem je da postoji nasilje nad ženama, da postoji najava kažnjavanja svih ljudi, bez dokaza, samo zato što nisu istomišljenici sa blokaderima. To je neprihvatljivo i skandalozno. Neka svaki građanin razmisli šta je za njega bolje, ko mu garantuje veće plate i penzije, izgradnju Srbije, mir i stabilnost. Vodite računa o svojim porodicama, to je poruka za građane. Koja lista, koji program, političar, ko vam garantuje bolji život, o tome se glasa - poručio je Vučević.