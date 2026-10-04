Politika

SAVET ZA MONITORING: Hitno uhapsiti predstavnika CRTA zbog instrukcije o terorizmu nad policijom

Novosti online

04. 10. 2026. u 16:01

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

SAVET za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost najoštije osuđuje javni nastup advokata NVO CRTA Vladimira Tupanjca koji podučava blokadere, organizovanu nasilnu grupu, kako da vrše teror i brutalno napadaju pripadnike MUP-a.

САВЕТ ЗА МОНИТОРИНГ: Хитно ухапсити представника ЦРТА због инструкције о тероризму над полицијом

crta

- CRTA se već profilisala kao organizacija koja podgreva i podržava nasilje koje sprovode blokaderi i zato je ovaj poziv njihovog advokata samo dodatni dokaz kakve su namere i kakva je priroda ove NVO.

Pozivamo tužilaštvo da hitno naloži sprovođenje istražnih radnji kako bi se otkrilo na kojem skupu je predstavnik CRTA-a dao isntrukciju da: "ako baš moraju da napadaju policiju, urade to pametno pa stave kapuljaču" i da svi budu procesuirani zbog planiranja organizovanog terorističkog delovanja - navode u Savetu za monitoring.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVACIJE ZA „KOVAČE“: Predstavom Egona Savina otvorena nova sezona Teatra humanosti

OVACIJE ZA „KOVAČE“: Predstavom Egona Savina otvorena nova sezona Teatra humanosti