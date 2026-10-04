MAGIJA LJUBAVI NAPRAVILA ČUDO: Ivan Bosiljčić posle pet godina ponovo pred publikom (FOTO)
POSLE pet godina, glumac Ivan Bosiljčić vratio je pred publiku svoje „Naše veče“, program koji je sinoć, u subotu, 3. oktobra, ponovo okupio ljubitelje muzike, poezije i glume.
Bilo je to veče u kojoj su se pesma, stih i priča smenjivali na sceni, stvarajući atmosferu bliskosti i prepoznatljive emocije.
Bosiljčić je publiku poveo kroz muzičke i glumačke minijature, uz pesme koje su dobile novi život i stihove velikih pesnika koji su se prirodno uklopili u celinu programa. Pojedini trenuci pretvarali su se u male scene, kao kadrovi nekog filma koji nikada nije snimljen, ali je te večeri oživeo pred publikom.
Ivan nije krio koliko mu je značilo što se „Naše veče“ posle pet godina ponovo našlo pred publikom.
- Vratilo se, tu je i pod kožom, već pet godina i sto hiljada ljudi do sada zna zašto. Ušuškali smo se u „Naše veče“ kao u siguran zagrljaj i pustili magiju ljubavi da ponovo napravi čudo.
Ono što je ovo veče činilo posebnim bili su i trenuci koji nisu mogli da se unapred isplaniraju. Nove pesme rađale su se pred publikom, stihovi dobijali melodije, a iskre sa scene pretvarale se u male priče koje su, korak po korak, postajale deo jedne zajedničke večeri.
- Neke nove pesme rodile su se baš ove večeri. Stihovi velikih pesnika dočekali su nove melodije. Iskre su postale male priče. Iz njih su nastale scene filma koji nije snimljen – poručio je glumac.
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