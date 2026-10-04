MAGIJA LJUBAVI NAPRAVILA ČUDO: Ivan Bosiljčić posle pet godina ponovo pred publikom (FOTO)

POSLE pet godina, glumac Ivan Bosiljčić vratio je pred publiku svoje „Naše veče“, program koji je sinoć, u subotu, 3. oktobra, ponovo okupio ljubitelje muzike, poezije i glume.

Foto: ATA Images/M. T.

Bilo je to veče u kojoj su se pesma, stih i priča smenjivali na sceni, stvarajući atmosferu bliskosti i prepoznatljive emocije.

Bosiljčić je publiku poveo kroz muzičke i glumačke minijature, uz pesme koje su dobile novi život i stihove velikih pesnika koji su se prirodno uklopili u celinu programa. Pojedini trenuci pretvarali su se u male scene, kao kadrovi nekog filma koji nikada nije snimljen, ali je te večeri oživeo pred publikom. Foto: ATA Images/M. T.

Ivan nije krio koliko mu je značilo što se „Naše veče“ posle pet godina ponovo našlo pred publikom.

- Vratilo se, tu je i pod kožom, već pet godina i sto hiljada ljudi do sada zna zašto. Ušuškali smo se u „Naše veče“ kao u siguran zagrljaj i pustili magiju ljubavi da ponovo napravi čudo. Foto: ATA Images/M. T.

Ono što je ovo veče činilo posebnim bili su i trenuci koji nisu mogli da se unapred isplaniraju. Nove pesme rađale su se pred publikom, stihovi dobijali melodije, a iskre sa scene pretvarale se u male priče koje su, korak po korak, postajale deo jedne zajedničke večeri.

- Neke nove pesme rodile su se baš ove večeri. Stihovi velikih pesnika dočekali su nove melodije. Iskre su postale male priče. Iz njih su nastale scene filma koji nije snimljen – poručio je glumac.

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