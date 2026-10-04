Politika

DVE SLIKE SRBIJE U JEDNOM DANU: Pogledajte i razmislite koju biste želeli posle 25. oktobra! (VIDEO)

В.Н.

04. 10. 2026. u 10:20

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

DOK je na veličanstvenom skupu liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Jasna Milovanović iz Zubinog Potoka sa KiM davala podršku Srbiji i Aleksandru Vučiću, blokaderi su na svom skupu isticali antisrpske transparente "Srebrenica je genocid" i "Ratko Mladić je zločinac".

ДВЕ СЛИКЕ СРБИЈЕ У ЈЕДНОМ ДАНУ: Погледајте и размислите коју бисте желели после 25. октобра! (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Dok su na skupu liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", građani skandirali i aplaudirali, blokaderi su lajali kao psi.

Na blokaderskom skupu, Jovo Bakić je vređao većinsku Srbiju, nazivajući Srbe nepismenima i varvarima.

Iz tog razloga dobro pogledajte ovaj snimak i razmislite kakvu Srbiju želite!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VIŠE NISAM SREMAC, VEĆ ISTRIJAN: Maca zauvek napustio Srbiju, odselio se u Hrvatsku Dan počinjem i završavam molitvom

"VIŠE NISAM SREMAC, VEĆ ISTRIJAN": Maca zauvek napustio Srbiju, odselio se u Hrvatsku "Dan počinjem i završavam molitvom"