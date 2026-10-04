DVE SLIKE SRBIJE U JEDNOM DANU: Pogledajte i razmislite koju biste želeli posle 25. oktobra! (VIDEO)
DOK je na veličanstvenom skupu liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Jasna Milovanović iz Zubinog Potoka sa KiM davala podršku Srbiji i Aleksandru Vučiću, blokaderi su na svom skupu isticali antisrpske transparente "Srebrenica je genocid" i "Ratko Mladić je zločinac".
Dok su na skupu liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", građani skandirali i aplaudirali, blokaderi su lajali kao psi.
Na blokaderskom skupu, Jovo Bakić je vređao većinsku Srbiju, nazivajući Srbe nepismenima i varvarima.
Iz tog razloga dobro pogledajte ovaj snimak i razmislite kakvu Srbiju želite!
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