SKANDALOZNO: Milan Ristović iz „Zaštitimo Dobrinju i okolinu“ mrtav pijan za volanom

VESTI koje poslednjih dana pristižu o brojnim krivičnim delima i nasilju blokadera – lede krv u žilama običnim građanima u našoj državi!

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Prema najnovijim saznanjima, patrola saobraćajne policije u Požegi je sinoć, nešto posle ponoći, zaustavila vozilo kojim je upravljao Milan Ristović iz „Zaštitimo Dobrinju i okolinu“ i ustanovila mu prisustvo 1,97 mg/ml alkohola u krvi!

Odmah nakon obavljenog alko-testa, pijani Ristović je isključen iz saobraćaja i doneto mu je Rešenje o zadržavanju u službenim prostorijama Policijske stanice Požega u trajanju od 12 sati.

Podsetimo, Ristović je široj javnosti poznat kao jedan od najekstremnijih članova udruženja „Zaštitimo Dobrinju i okolinu“ i glavni organizator brojnih blokada puteva u našoj državi tokom prethodnih meseci!

Vesti o pijanim ili drogiranim blokaderima koji u takvim stanjima sedaju za volan i dovode ljudske živote u ozbiljnu opasnost - postaju gotovo svakodnevne! Niko više ni ne brine o posledicama blokaderskog politikanstva, već o pretećim posledicima njihovih poroka po goli život građana Srbije!