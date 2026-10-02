Politika

SKANDALOZNO: Milan Ristović iz „Zaštitimo Dobrinju i okolinu“ mrtav pijan za volanom

В. Н.

02. 10. 2026. u 09:56

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

VESTI koje poslednjih dana pristižu o brojnim krivičnim delima i nasilju blokadera – lede krv u žilama običnim građanima u našoj državi!

СКАНДАЛОЗНО: Милан Ристовић из „Заштитимо Добрињу и околину“ мртав пијан за воланом

FOTO: Novosti

Prema najnovijim saznanjima, patrola saobraćajne policije u Požegi je sinoć, nešto posle ponoći, zaustavila vozilo kojim je upravljao Milan Ristović iz „Zaštitimo Dobrinju i okolinu“ i ustanovila mu prisustvo 1,97 mg/ml alkohola  u krvi!

Odmah nakon obavljenog alko-testa, pijani Ristović je isključen iz saobraćaja i doneto mu je Rešenje o zadržavanju u službenim prostorijama Policijske stanice Požega u trajanju od 12 sati.

Podsetimo, Ristović je široj javnosti poznat kao jedan od najekstremnijih članova udruženja „Zaštitimo Dobrinju i okolinu“ i glavni organizator brojnih blokada puteva u našoj državi tokom prethodnih  meseci!

Vesti o pijanim ili drogiranim blokaderima koji u takvim stanjima sedaju za volan i dovode ljudske živote u ozbiljnu opasnost - postaju gotovo svakodnevne! Niko više ni ne brine o posledicama blokaderskog politikanstva, već o pretećim posledicima njihovih poroka po goli život građana Srbije!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Vembanjama prozvao Jokića, Lebrona i ostale zvezde: To nikada neću raditi, ne želim da budem deo toga

Vembanjama "prozvao" Jokića, Lebrona i ostale zvezde: "To nikada neću raditi, ne želim da budem deo toga"