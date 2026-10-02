SKANDALOZNO: Milan Ristović iz „Zaštitimo Dobrinju i okolinu“ mrtav pijan za volanom
VESTI koje poslednjih dana pristižu o brojnim krivičnim delima i nasilju blokadera – lede krv u žilama običnim građanima u našoj državi!
Prema najnovijim saznanjima, patrola saobraćajne policije u Požegi je sinoć, nešto posle ponoći, zaustavila vozilo kojim je upravljao Milan Ristović iz „Zaštitimo Dobrinju i okolinu“ i ustanovila mu prisustvo 1,97 mg/ml alkohola u krvi!
Odmah nakon obavljenog alko-testa, pijani Ristović je isključen iz saobraćaja i doneto mu je Rešenje o zadržavanju u službenim prostorijama Policijske stanice Požega u trajanju od 12 sati.
Podsetimo, Ristović je široj javnosti poznat kao jedan od najekstremnijih članova udruženja „Zaštitimo Dobrinju i okolinu“ i glavni organizator brojnih blokada puteva u našoj državi tokom prethodnih meseci!
Vesti o pijanim ili drogiranim blokaderima koji u takvim stanjima sedaju za volan i dovode ljudske živote u ozbiljnu opasnost - postaju gotovo svakodnevne! Niko više ni ne brine o posledicama blokaderskog politikanstva, već o pretećim posledicima njihovih poroka po goli život građana Srbije!
Preporučujemo
BLOKADERI LIKUJU ZBOG SMRTI BILjANE PLAVŠIĆ! Osvanule skandalozne poruke
01. 10. 2026. u 19:29
Putin poslao poruku: Nadam se da će Vučić biti premijer Srbije
2026-10-01 19:20:00
Novi Putinov namet: Udara po džepu, evo kako to utiče na Ruse u Srbiji
2026-10-01 15:39:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
DIGLA SE PRAŠINA: Mitrović doneo konačnu odluku o Sarapi - promene na "Pinku" posle sastanka sa 20ak ljudi
NA SASTANKU je prisustvovalo dvadeset ljudi.
28. 09. 2026. u 16:03
Komentari (0)