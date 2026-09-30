"PRAVDU NE DONOSI ULICA VEĆ INSTITUCIJE" Vučić: Pokret otpora protiv obojene revolucije upravo je nastao u Jagodini
ALEKSANDAR Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", došao je u Jagodinu.
Veliki broj ljudi dočekao je Vučića u Jagodini, ori se "Aco, Srbine".
- Pokret otpora protiv obojene revolucija upravo je nastao u Jagodini, iz Jagodine smo krenuli da se borimo protiv slamanja svih naših vrednosti, protiv onih koji su mislili da bez izbora mogu da dođu na vlast. Hvala Jagodincima za to divno veče - rekao je Vučić.
Naveo je da smo u prethodne 2 godine prisustvovali nečemu što racionalno moramo da sagledamo.
- Dese se stvari na koje ne možete da utičete, ali razumete gnev ljudi. Poštujete njihovu emociju, kažete "da mi isto vidimo kao vi", želimo da dođemo do pravde, pravdu ne donosi ulica, već institucije. Ali oni nisu nikada hteli pravdu, jedino su želeli vlast po svaku cenu, i nije važno uz koliko žrtava. U decembru 2024. bezbroj puta sam im govorio, hajde da sednemo da razgovaramo, da zajednički pronađemo rešenje. Od svega što smo milili, nikada nismo dobili pozitivan odgovor - rekao je Vučić.
Ističe da su imali razne razloga, a nikada dijalog nisu hteli.
- Kada neko ne želi dijalog, samo razmislite, taj uvek nešto krije. Onaj koji ne krije ništa uvek hoće razgovor. Celim pokretom navodno studentskim, upravljao je neko drugi. Zašto nikada niste mogli da vidite, sliku nekog plenuma? Vole da kažu, "ne odlučuju oni koje vidite, već tamo neki plenum". Rušite osnovni postulat demokratije. Jedino što su tražili, bili su izbori. Rekao sam podneću ostavku kao predsednik, hoću da vas bez vlasti u kamiončetu pobedim - kazao je Vučić.
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