VUČIĆ POSETIO SINA DRAGANA MARKOVIĆA PALME: "Mnogo mi je žao što više nije sa nama, nedostaje"

ALEKSANDAR Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", nastavio je obilazak Srbije.

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- Posetio sam Dalibora Markovića Palmu, sina moga brata Dragana Markovića Palme, na TV Palma Plus u Jagodini i setio se divnih dana iz mladosti, kada smo ovde gostovali, a veče završavali uz najbogatiju sofru. Daliboru i celoj njegovoj porodici želim dobro zdravlje i mnogo uspeha u svakom poslu. Mnogo mi je žao što Palma više nije sa nama, nedostaje - navodi se u objavi.