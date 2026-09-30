Politika

VUČIĆ POSETIO SINA DRAGANA MARKOVIĆA PALME: "Mnogo mi je žao što više nije sa nama, nedostaje"

В.Н.

30. 09. 2026. u 18:24

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ALEKSANDAR Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", nastavio je obilazak Srbije.

ВУЧИЋ ПОСЕТИО СИНА ДРАГАНА МАРКОВИЋА ПАЛМЕ: Много ми је жао што више није са нама, недостаје

Foto: Printscreen

- Posetio sam Dalibora Markovića Palmu, sina moga brata Dragana Markovića Palme, na TV Palma Plus u Jagodini i setio se divnih dana iz mladosti, kada smo ovde gostovali, a veče završavali uz najbogatiju sofru. Daliboru i celoj njegovoj porodici želim dobro zdravlje i mnogo uspeha u svakom poslu. Mnogo mi je žao što Palma više nije sa nama, nedostaje - navodi se u objavi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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