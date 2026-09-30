BLOKADERI NASILNICI! Ovo je jedino što "studentksa lista" nudi narodu Srbije (FOTO/VIDEO)
BLOKADERI ili nasilnici. Očigledno je postalo sasvim svejedno koju reč ćemo za "studentsku listu" da upotrebimo.
Bez programa, ideja, rešenja, predloga, ičega! Samo nasilje.
Jezivo nasilje, gotovo svakodnevno na ulicama širom Srbije.
Prvi među njima Ilija Srdanović. Zametne kavgu pa se sa osmehom lagano povuče dok mirno gleda kako njegovi sledbenici tuku žene.
Radomir Hadžibabić takođe je bio na meti fizičkog napada.
Narode Srbije, pogledajte dobro ovaj "program". Dali je to "bolja" Srbija koju nude. Da li je to dijalog na koji pozivaju. Ironično, shondo tome da javno ne smeju da se odazovu ni na jedan duel.
Zamislite u šta bi pretvorili Srbiju da sutra dođu na valst.
Jezivo!
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