NOVI SNIMAK! Ovako Srdanovićev blokader krvnički udara ženu u glavu (VIDEO)
U NOVOM Sadu blokader je sinoć pesnicom udario u glavu aktivistkinju Srpske napredne stranke Ljiljanu Cvjetković. Iza cele priče stoji prvi na listi "studenata", Ilija Srdanović.
Blokader je zverski pesnicom udario aktivistkinju Srpske napredne stranke.
Jezive scene zabeležene su i telefonima onih koji su se tu nalazili u datom momentu.
Nakon što je Srdanović prišao pristalicama "Ujedinjene Srbije" kako bi ih provocirao, nastao je opšti haos zbog kog je aktivistkinja SNS Ljiljana Cvjetković dobila svirep udarac.
Pojavio se novi snimak jezivog napada.
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