SKANDAL KOJI JE ZGROZIO SRBIJU: Srdanović nasilje nad aktivistkinjom nazvao "dobrim delom" (VIDEO)
DOK je aktivistkinja SNS u Novom Sadu bila izložena fizičkom napadu, ponašanje Ilije Srdanovića u blizini incidenta je sramno.
Umesto smirivanja situacije i jasne osude nasilja, njegov postupak je i više nego tužan.
Naime on ispred blokadera govori "Uradili ste dobro delo"
J el moguće da je za Srdanovića prebijanje žena dobro delo?
Preporučujemo
DEBAKL BLOKADERA U REPUBLICI SRPSKOJ: Prošli kao bosi po trnju
29. 09. 2026. u 23:20
JEZIVO: Blokader krvnički udario aktivistkinju SNS pesnicom u glavu (VIDEO)
29. 09. 2026. u 23:01
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
DIGLA SE PRAŠINA: Mitrović doneo konačnu odluku o Sarapi - promene na "Pinku" posle sastanka sa 20ak ljudi
NA SASTANKU je prisustvovalo dvadeset ljudi.
28. 09. 2026. u 16:03
Komentari (0)