Politika

SKANDAL KOJI JE ZGROZIO SRBIJU: Srdanović nasilje nad aktivistkinjom nazvao "dobrim delom" (VIDEO)

В.Н.

30. 09. 2026. u 09:18

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DOK je aktivistkinja SNS u Novom Sadu bila izložena fizičkom napadu, ponašanje Ilije Srdanovića u blizini incidenta je sramno.

СКАНДАЛ КОЈИ ЈЕ ЗГРОЗИО СРБИЈУ: Срдановић насиље над активисткињом назвао добрим делом (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Instagram/vojvodina danas

Umesto smirivanja situacije i jasne osude nasilja, njegov postupak je i više nego tužan.

Naime on ispred blokadera govori "Uradili ste dobro delo" 

J el moguće da je za Srdanovića prebijanje žena dobro delo?

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