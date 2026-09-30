POTRESNE REČI ŽRTVE BLOKADERSKOG NASILJA: LJiljanu je Srdanovićev blokader udario pesnicom u glavu (VIDEO)
U NOVOM Sadu sinoć se odigrala jeziva scena, kada je blokader pesnicom u glavu udario aktivistkinju Srpske napredne stranke Ljiljanu Cvjetković, a nasilje je isprovocirao Ilija Srdanović, prvi na "studentskoj listi".
Ljiljana je ispričala je da je sinoć, između 21 i 22 časa, zajedno sa drugim pristalicama SNS bila među okupljenima ispred Futoške pijace u Novom Sadu.
Blokaderi su nosili transparente i parole i glasno uzvikivali. Kako kaže Cvjetković, u jednom trenutku im je prišao Ilija Srdanović:
- Srdanović je krenuo da provocira, da maše prema nama, da nam ironično i cinično šalje poljupce i da nas poziva na sukobe. Mi smo stajali i posmatrali, naravno, nismo reagovali. Međutim, u jednom momentu se iza njega stvorila grupa ljudi koja je krenula u napad na nas - ispričala je Cvjetković.
- Bila sam tu ispred i u jednom momentu sam osetila udarac u glavu. Kasnije sam videla snimak i shvatila da me je jedan momak pesnicom udario u predelu glave. Jako me je zabolelo - rekla je ona i dodala da se nakon udarca povukla.
Kako kaže, bila je uplašena i u šoku zbog onoga što joj se dogodilo.
- Bila sam u šoku da neko može da napadne ženu koja je došla da podrži stranku kojoj pripada i da podrži sve to - rekla je Ljiljana Cvjetković.
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