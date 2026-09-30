Trener Hapoela o Zvezdi i tehničkoj: "Kunem se..."!

Izraelci dobili dramu u Beogradskoj areni.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Napustili su košarkaši Crvene zvezde i drugi put u novoj sezoni parket pognutih glava.

Četa Ibona Navara pretrpela je još jedan poraz, uzastopni, jer je posle Žalgirisa pred "delijama" slavio i Hapoel.

Vodio je izraelski tim tokom celog meča, morali su crveno-beli konstantno da jure prednost, ali nisu uspeli da je stignu (80:81), pa su gosti otišli kući pevajući.

Međutim, trener tima iz Tel Aviva, Dimitris Itudis, imao je zanimljivo izlaganje posle meča. Naime, grčki stručnjak koji odlično govori srpski jezik, tokom izjave se u jednom trenutku i krstio...

- Prvo bih čestitao svom timu. Veoma bitno za nas da se oporavimo poale prvog kola, a veliki izazov je bio današnji protivnik ovde. Ipak, uspeli smo da pokažemo karakter. Mi se i dalje uigravamo, gradimo hemiju i borimo se. Sinoć se Topin povredio, Kofi je aut, ali su se ostali pokazali. Mi uvek moramo da igramo u gostima i to nije lako. Mislim da se svi slažu da smo bili bolji večeras. Zvezda nas je naterala na neke greške, povela +1, ali mi smo ostali smireni i imali odgovor i u napadu i u odbrani. Najbitnije je bilo da se lopta dobro kreće i to nećete videti u statistici sa 12 asistencija, ali to jeste bio slučaj - rekao je Itudis.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Na pitanje da li se od njegove ekipe mogu očekivati veći dometi od prošle, kaže:

- Još smo na početku. Bilo bi odlično da smo svi zdravi, da smo imali još sedam dana priprema... ali jesu rezultati nužni, pogotovo jer smo bili PO tim i prvi skoro tri meseca prošle sezone. Ja ne verujem da Zvezda nema iste ambicije kao još 10, 12 timova, a to je plej of odnosno plej-in.

Otkrio je u kolikoj meri zavise rezultati Hapoela, od učinaka Vasilija Micića i Elajdže Brajanta:

- Zavisi i od njih dvojice, ali imamo bekove, Sato je odmorio Vasu, a timovi moraju da odluče da li će najboljeg odbrambenog da stave na Vasu, Brajanta ili Sata. Mi smo danas odlično koristili naše bekove danas. Ne zavisimo samo od njih, ali sigurno da su oni mnogo bitni. To nije tajna, to se vidi. Ali danas je bilo i... Zek Ledej je bio izuzetno bitan da bude kao ključan igrač koji može da iskreira mismeč. Danas je Odijase sa svojom odbranom i stvarima koje se ne vide u statistici, zatvaranju probijanja... svaki tim igra kreatora i poentere, ali postoje i druge stvari gde smo na dobrom putu.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Imao je priliku prošle sezone da trenira Džonatana Motlija i Krisa Džonsa, koji su igrali protiv njegovog tima.

- Oni imaju veliko iskustvo u EL. Izvanredni igrači. Kris iz ličnih razloga nije nastavio sa nama, mi smo bili mnogo zadovoljni sa njim i želeli smo da ostane, ali je on odlučio da ode iz svojih razloga. I dalje ga mnogo volim i siguran sam da će obojica mnogo da pomognu Zvezdi. Zvezda sigurno ima tim koji ima šanse za plej of, neću da stavljam pritisak naravno, ali ima tu možda i 16 takvih timova.

Posle pitanja o tehničkoj koju je dobio, grčki strateg se i "prekrstio":

- Ne bih u detalje, ali kunem ti se da nisam rekao ništa ružno. Mislim da nije morala da bude tehnička, bila je normalna komunikacija.

Nije hteo šut Vasilija Micića, ali je i pored učinka 1/11 rešio meč.

- Mi znamo kvalitete Vase. Bili su to kvalitetni šutevi većinom, naravno da ne bih voleo da je 1/11, ali da pogledamo kakvi su to šutevi, koje su to situacije, kakvi su šutevi. Svaki trener želi da iskrejira lejap, ili lake poene. Bile su te trojke 'daggers', ja bih voleo da to bude 3/8, a on ima kvalitet da sve pogodi. I biće i tako - zaključio je Itudis.

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