CEO REGION U ŠOKU! Ubijen vlasnik velikog fudbalskog kluba
UŽAS u kompiluku!
Naime, Plovdiv je tokom noći potresla vest o ubistvu Ilijana Filipova, vlasnika Boteva iz Plovdiva, koji je prema prvim informacijama iz Bugarske smrtno stradao u pucnjavi.
Napad se dogodio oko jedan sat posle ponoći, a Filipov je, kako navode bugarski mediji, pogođen u glavu. Ubrzo nakon pucnjave policija je blokirala šire područje i obezbedila mesto zločina. Sve se dogodilo na imanju Filipova oko 01 čas posle ponoći.
Vest o ubistvu objavila je bugarska Nova televizija, pozivajući se na pouzdan izvor iz bugarskog Ministarstva unutrašnjih poslova. Istraga je u toku, a nadležni organi prikupljaju informacije o okolnostima napada.
Filipov je bio jedan od najpoznatijih biznismena u Plovdivu, ali je njegovo ime poslednjih godina bilo posebno povezano sa Botevom. Imao je značajnu ulogu u upravljanju klubom i projektima koji su za cilj imali njegov povratak na veliku scenu.
Njegova kompanija PIMK jedan je od najvećih transportnih konzorcijuma u Bugarskoj, dok je poslovanje prošireno i na građevinski sektor. PIMK je bio glavni izvođač radova na izgradnji stadiona „Hristo Botev“, jednog od najvažnijih sportskih objekata u Plovdivu.
Zbog toga je vest o Filipovljevoj smrti posebno teško odjeknula među navijačima Boteva. Njegovo ime bilo je neraskidivo povezano sa velikim projektom izgradnje novog stadiona, ali i nastojanjem da klub ponovo dobije infrastrukturu dostojnu svoje tradicije i statusa.
Plovdiv je tako ostao u šoku, dok policija nastavlja istragu brutalnog zločina koji je potresao čitav grad.
Pre dve sezone Botiv je osvojio Kup Bugarske i to je četvrti put u istoriji da su došli do takvog rezultata. Uz to, dva puta su bili šampioni. Osvojili su i jedan superkup Bugarske, kao i jedan trofej Balkana.
Klub je inače osnovan pre čak 114 godina i jedan je od najstarijih na ovim prostorima.
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