IZNENAĐENJE NA RTS: Srbi koji su nasledili bend od Hrvata stižu na Javni servis (FOTO)
RTS će i ove godine sa SEMUS-om, organizovati Sabor narodne muzike i to sedmu godinu po redu, a na listi su se našla i mnoga iznenađenja.
Naime, ovogodišnja lista takmičara malo su osveženje, a posebno momci iz benda koji je pre 10 godina bio i najjači u regionu.
Dijamanti bend će se ove godine pojaviti na RTS sceni i to na poseban jubilej, 10 godina od rada benda u ovom sastavu.
Oni će se predstaviti novom pesmom i započeti novo poglavlje u svojoj karijeri.
Momci iz poznatog sastava Dijamanti bend, ove godine slave jubilej od 10 godina, ali malo ko zna pravu istinu o bendu.
Naime, bend postoji više od 40 godina i nastao je u Hrvatskoj.
Dejan, koji je inače frontmen benda okupio je ovu trenutnu ekipu, koja ove godine slavi jubilej.
Inače, ovi momci važe za jedne od najtraženijih na slavljima u dijaspori.
Pevač benda, Mladen je nedavno odgovorio da li su morali da plate i neka prava.
- Naravno autorska prava kao za sve....shvatili ste me ozbiljno...naravno bend postoji od 1984. članovi benda su se smenjivali klavijaturista kolege muzičari, bunjari 20 godina su u bendu tako da se ne menjaju često člnovi. Super se slažemo ko porodica, i hvala Bogu da je tako.
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