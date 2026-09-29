GRBOVIĆ RAEGOVAO NA NAVODE GEORGIEVA: Pokazao mu kolika je neznalica, i takvi nas ubeđivali da su veliki novonari (FOTO)
PREDSEDNIK Pokreta slobodnih građana Pavle Grbović, je na društvenim mrežama dao do znanja velikom novinaru Slobodanu Georgievu kolika je neznalica.
Georgiev je u svojoj objavi "Iksu" pokašuao da objasni aktulenom stanje u Srbiji, očigledno nekom sebi svojstvenom metodom.
Po njemu trenutno u našoj zemlji ne postoje ni institucija predsednika, ni premijera, ni Narodna skupština ni ništa.
Grbović nije mogao da se suzdrži od komentara.
I ovakvi kao Georgiev su nas decenijama ubeđivali da su ozbiljni novinari.
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