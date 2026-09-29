Politika

GRBOVIĆ RAEGOVAO NA NAVODE GEORGIEVA: Pokazao mu kolika je neznalica, i takvi nas ubeđivali da su veliki novonari (FOTO)

В.Н.

29. 09. 2026. u 08:25

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PREDSEDNIK Pokreta slobodnih građana Pavle Grbović, je na društvenim mrežama dao do znanja velikom novinaru Slobodanu Georgievu kolika je neznalica.

ГРБОВИЋ РАЕГОВАО НА НАВОДЕ ГЕОРГИЕВА: Показао му колика је незналица, и такви нас убеђивали да су велики новонари (ФОТО)

Foto: Miloš Tešić/ATAImages

Georgiev je u svojoj objavi "Iksu" pokašuao da objasni aktulenom stanje u Srbiji, očigledno nekom sebi svojstvenom metodom.

Po njemu trenutno u našoj zemlji ne postoje ni institucija predsednika, ni premijera, ni Narodna skupština ni ništa.

Foto: Printskrin

Grbović nije mogao da se suzdrži od komentara.

I ovakvi kao Georgiev su nas decenijama ubeđivali da su ozbiljni novinari.

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