AMERI KRENULI NA PUTINA! SAD raspoređuju najmoćniji razarač pravo u domet ruskih baza na Arktiku – SVET NA IVICI SUKOBA!
NAJNOVIJI razarač Ratne mornarice SAD, budući „USS Ted Stivens” (USS Ted Stevens), stigao je na Aljasku, dovodeći najnoviju konfiguraciju „Flajt III” (Flight III) klase „Arli Berk” u region koji se graniči sa Rusijom.
Razarač je stigao u Vitijer 27. septembra, uoči svečane ceremonije uvođenja u operativnu upotrebu zakazane za 3. oktobar, što predstavlja prvi takav događaj za brod američke mornarice na Aljasci još od 2013. godine.
Ovim dolaskom, jedan od najsavremenijih površinskih borbenih brodova američke mornarice pozicioniran je u neposrednu blizinu ruskog Dalekog istoka. Aljasku od Rusije razdvaja Beringov moreuz, a teritorije dveju zemalja na najbližim tačkama dele svega oko 90 kilometara.
„Ted Stivens” je najnovija verzija razarača klase „Arli Berk” i opremljen je radarom AN/SPY-6(V)1 za protivvazdušnu i protivraketnu odbranu. Konfiguracija „Flajt III” poseduje znatno veće kapacitete za proizvodnju električne energije i hlađenje u odnosu na ranije verzije ove klase, što brodu omogućava podršku radu radara i drugih naprednih borbenih sistema.
Radar AN/SPY-6(V)1 dizajniran je tako da obezbedi znatno bolje otkrivanje i praćenje pretnji iz vazdušnog prostora, uključujući avione, krstareće rakete i balističke rakete. U kombinaciji sa borbenim sistemom „Edžis” (Aegis) i raketnim naoružanjem razarača, ovaj radar brodovima konfiguracije „Flajt III” pruža značajniju ulogu u okviru integrisane protivvazdušne i protivraketne odbrane.
militarywatchmagazine.com
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