VUČIĆ U KLADOVU: Kada moju porodicu i mene napadaju iz hrvatskih službi znam koliko sam dobrog učinio za Srbiju
PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" sa narodom je u Kladovu.
Odgovarajući na pitanje novinara o Margetiću i napadima na njegovu porodicu, Vučić je rekao:
- Ja nemam problem, zato ne mogu da idu na debate i otvorene razgovore, jer su neki naučili da tuku po džaku i da budu mnogo hrabri i jaki, a kada treba da idu u razmenu mišljenja, onda nisu spremni. To što napadaju moje roditelje iz hrvatske sigurnosne agencije, kako oni to zovu, nemam problem s tim. Nije lako mojim roditeljima da trpe, ali meni dovoljno govori o tome koliko sam dobrog učinio za Srbiju i koliko se plaše još mnogo toga dobrog uradim. Sramota je, iako oni javno podržavaju "Studentsku listu" gde studenata ni nema, a oni se nikad nisu ogradili od te podrške i nikad nisu rekli sramota nas je što nas takvi probisveti podržavaju, ali dobro, svako govori o sebi.
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