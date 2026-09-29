MACUT SA VLADIKOM OSEČKOPOLJSKIM HERUVIMOM: Unapređenje položaja Srba u Hrvatskoj

PREDSEDNIK Vlade Republike Srbije u tehničkom mandatu prof. dr Đuro Macut sastao se danas sa vladikom osečkopoljskim i baranjskim Heruvimom, sa kojim je razgovarao o daljem zajedničkom radu na unapređenju položaja i podršci najmlađim pripadnicima srpskog naroda u Hrvatskoj.

FOTO TANJUG/ VLADA REPUBLIKE SRBIJE

Ocenjeno je da su dosadašnji projekti dali dobre rezultate, poput upisa 19 dece na univerzitete u Srbiji, dobijanja stipendija i smeštaja u studentske domove, saopštila je Vlada Srbije.

Vladika Heruvim zahvalio je Macutu na ovoj podršci, navodeći da je obrazovanje od ključnog značaja za unapređenje kvaliteta života Srba.

FOTO TANJUG/ VLADA REPUBLIKE SRBIJE

Macut je najavio dalju svesrdnu pomoć Vlade Srbije, jer je, kako je istakao, cilj da Srbi u dijaspori imaju što bolje uslove za život.

- Naši sunarodnici u dijaspori i regionu treba da znaju da je njihova država uvek uz njih - istakao je Macut.

(Tanjug)