Politika

MACUT SA VLADIKOM OSEČKOPOLJSKIM HERUVIMOM: Unapređenje položaja Srba u Hrvatskoj

Jelena Ždralić

29. 09. 2026. u 16:14

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREDSEDNIK Vlade Republike Srbije u tehničkom mandatu prof. dr Đuro Macut sastao se danas sa vladikom osečkopoljskim i baranjskim Heruvimom, sa kojim je razgovarao o daljem zajedničkom radu na unapređenju položaja i podršci najmlađim pripadnicima srpskog naroda u Hrvatskoj.

МАЦУТ СА ВЛАДИКОМ ОСЕЧКОПОЉСКИМ ХЕРУВИМОМ: Унапређење положаја Срба у Хрватској

FOTO TANJUG/ VLADA REPUBLIKE SRBIJE

Ocenjeno je da su dosadašnji projekti dali dobre rezultate, poput upisa 19 dece na univerzitete u Srbiji, dobijanja stipendija i smeštaja u studentske domove, saopštila je Vlada Srbije.

Vladika Heruvim zahvalio je Macutu na ovoj podršci, navodeći da je obrazovanje od ključnog značaja za unapređenje kvaliteta života Srba.

FOTO TANJUG/ VLADA REPUBLIKE SRBIJE

Macut je najavio dalju svesrdnu pomoć Vlade Srbije, jer je, kako je istakao, cilj da Srbi u dijaspori imaju što bolje uslove za život.

- Naši sunarodnici u dijaspori i regionu treba da znaju da je njihova država uvek uz njih - istakao je Macut. 

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Skandal u partiji Marin le Pen
Svet

0 0

Skandal u partiji Marin le Pen

UPITAN od strane Mediaparta, lider Nacionalnog okupljanja (RN) "kategorički" je negirao antisemitske poruke o kojima je izvestio francuski istraživački medij.

28. 09. 2026. u 21:28

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ENERGETSKA TRANZICIJA U SRBIJI: Put ka održivoj budućnosti i zelenoj energiji

ENERGETSKA TRANZICIJA U SRBIJI: Put ka održivoj budućnosti i zelenoj energiji