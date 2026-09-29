MACUT SA VLADIKOM OSEČKOPOLJSKIM HERUVIMOM: Unapređenje položaja Srba u Hrvatskoj
PREDSEDNIK Vlade Republike Srbije u tehničkom mandatu prof. dr Đuro Macut sastao se danas sa vladikom osečkopoljskim i baranjskim Heruvimom, sa kojim je razgovarao o daljem zajedničkom radu na unapređenju položaja i podršci najmlađim pripadnicima srpskog naroda u Hrvatskoj.
Ocenjeno je da su dosadašnji projekti dali dobre rezultate, poput upisa 19 dece na univerzitete u Srbiji, dobijanja stipendija i smeštaja u studentske domove, saopštila je Vlada Srbije.
Vladika Heruvim zahvalio je Macutu na ovoj podršci, navodeći da je obrazovanje od ključnog značaja za unapređenje kvaliteta života Srba.
Macut je najavio dalju svesrdnu pomoć Vlade Srbije, jer je, kako je istakao, cilj da Srbi u dijaspori imaju što bolje uslove za život.
- Naši sunarodnici u dijaspori i regionu treba da znaju da je njihova država uvek uz njih - istakao je Macut.
(Tanjug)
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