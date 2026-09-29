ZAHAROVA O VUČIĆU: Rusija visoko ceni njegovo liderstvo i kurs kao predsednika Srbije pod pritiskom
ZVANIČNA predstavnica ruskog Ministarstva spoljnih poslova je napomenula da dinamična priroda političkog dijaloga i kontakata svedoči o efikasnosti njegovih napora.
Rusija visoko ceni liderstvo Aleksandra Vučića kao predsednika Srbije, koje je unapredilo bilateralni dijalog sa Rusijom usred intenzivnog pritiska Zapada na Beograd.
Ovo je izjavila portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova u vezi sa vanrednim parlamentarnim i predsedničkim izborima u Srbiji.
- Jedna od važnih faza u unutrašnjem demokratskom procesu bila je ostavka Vučića sa mesta šefa države, koji je objavio nameru da nastavi da radi u korist srpskog naroda kao premijer nakon formiranja novog kabineta. Veoma cenimo njegov dugogodišnji lični doprinos produbljivanju rusko-srpskih bilateralnih odnosa. Efikasnost ovih napora pokazuje dinamična priroda političkog dijaloga i kontakata. Oni se održavaju na visokom nivou uprkos teškim okolnostima antiruske kampanje koju je pokrenuo „kolektivni Zapad“ i stalnom, oštroj pritisku na Beograd, koji se uzalud pritiska da odustane od prijateljstva sa Rusijom - primetila je Zaharova.
(TASS)
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