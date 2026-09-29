NEMAJU ŠTA DA KAŽU NI NA JEDNU TEMU: Blokaderska lista više ne želi ni debate na N1

STUDENTSKA lista odbila je da učestvuje i u debatama na N1.

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Posle prve debate o obrazovanju, umesto da nastave da sučeljavaju argumente i predstave građanima svoje stavove, predstavnici Studentske liste odlučili su da više ne učestvuju u debatama.

Ako već žele da predstavljaju sebe kao novu, obrazovanu i kompetentnu političku elitu, onda bi upravo debate trebalo da budu prilika da pokažu znanje, argumente i spremnost da odgovore na teška pitanja. Politika podrazumeva odgovornost prema javnosti, a ne izbegavanje razgovora onda kada pitanja postanu neprijatna. Lako je govoriti o „novoj političkoj eliti“ i predstavljati se kao generacija koja će preuzeti odgovornost za Srbiju. Mnogo je teže sesti preko puta političkih protivnika i odgovoriti na konkretna pitanja: šta ćete uraditi sa platama i penzijama, kako ćete finansirati svoja obećanja, šta ćete sa investicijama, javnim dugom i privrednim rastom?

Zato je teško (neko bi kazao i nemoguće) razumeti kako neko ko pretenduje da vodi državu može da izbegava direktno sučeljavanje stavova. Građani zaslužuju da čuju šta različite liste nude, kako bi mogli da procene njihove programe, argumente i njihovu sposobnost da preuzmu odgovornost.

Posebno je zanimljivo što su se povukli upravo kada na red dolaze ekonomske teme — pitanja od kojih direktno zavise životni standard građana, plate, penzije, investicije, javne finansije i budućnost privrede. Umesto da predstave svoje ekonomske predloge i odgovore na pitanja o tome kako bi ih sproveli u praksi, izabrali su da u debati ne učestvuju. Kada dođe vreme za ozbiljne teme i konkretne brojke, izgleda da je lakše — ne doći.

U novoj debati na N1 biće Dušan Nikezić, Siniša Mali mali i Dušan Bajatović, a bez predstavnika blokaderske liste.

Prva predizborna debata na televiziji N1 održana je 24. septembra 2026. godine, a glavna tema sučeljavanja bila je obrazovanje. Učesnice debate bile su: Ana Brnabić, treća na izbornoj listi „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ ispred Srpske napredne stranke (SNS) i Mirjana Nikolić, rektorka Univerziteta umetnosti u Beogradu i 90. na izbornoj listi „Studentska lista – Studenti pobeđuju“. U debati je ubedljivo pobedila Ana Brnabić, a što je dovelo do panike u redovima blokaderske liste.