VUČIĆ PORUČIO BLOKADERIMA: Hoće li Srdanović smoći snage da se pojavi na duelu ili nema šta da kaže građanima?

PRVI na listi i nosilac liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“, Aleksandar Vučić, uputio je još jedan poziv blokaderima sa " tzv. Studentske liste" na duel.

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On je na svom Instagram nalogu napisao:

"Dijalog i debata su uvek blagorodni. Odgovore, vi sa tzv. studentske liste, ne dugujete meni, već Srbiji i njenim građanima.

Pitam prvog na takozvanoj studentskoj, kažem takozvanoj jer studenata tamo nema, gospodina Srdanovića, hoće li konačno da prihvati učešće u televizijskoj debati, jer smatram da je veoma važno da ljudi čuju različita mišljenja", naveo je Vučić.

Dodao je da je razgovor važan blagorodan za društvo i upitao Srdanovića da, ukoliko ne prihvati debatu, odgovori na pitanje hoće li, ako Studentska lista pobedi, uvoditi sankcije Ruskoj Federaciji.

"Samo mi odgovorite na to, ne frazama tipa 'čuvaćemo dobre odnose, vodićemo računa o energetici'. Recite ljudima šta vam je plan, ako ga uopšte imate, ali im recite to iskreno", rekao je Vučić.

Istakao je da ne misli da se Srdanović lično plaši učešća u debati sa njim, već da se plaši zato što nema odgovore ili zato što bi ti odgovori bili potpuno pogrešni.

"Vi, poštovani građani Srbije, samo pažljivo, molim vas, slušajte: odgovore bez odgovora, na pitanja nepostojeća, pa ćete shvatiti koliko praznine, koliko neznanja i koliko neodgovornosti se iza svega krije", rekao je Vučić.